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4人住墾丁凱撒最低一晚1212元　福容徠旅享雙城買1送1

▲▼墾丁凱撒大飯店。（圖／業者提供）

▲墾丁凱撒大飯店用餐加1212元就能住一晚。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻雙12商機，墾丁凱撒大飯店即日起至12月13日推出「1212年終盛典」優惠活動，四人同行享用發現西餐廳自助晚餐，加價1212元就能住一晚，或持3張凱撒聯合住宿券即可享平日雙人入住景觀客房三天兩夜。

▲▼墾丁凱撒大飯店。（圖／業者提供）

▲墾丁凱撒發現西餐廳。

看準年末派對、親友聚餐需求強勁，墾丁凱撒1212年終盛典祭出發現西餐廳四人同行享用自助晚餐，加價1212元即可四人入住景觀客房一晚不含早。換算下來，平日、小假日四人同行住宿一晚含自助晚餐每人最低只要1491元起，就能與親友暢饗異國佳餚百匯、入住12坪寬敞舒適客房享受飯店多樣化設施。

不僅如此，專案再加碼指定日升等花園客房免加價，優惠每日限量，即日起開放預訂至2025年1月24日訂房。而針對持有凱撒飯店聯合住宿券的消費者，即日起至12月31日飯店也同步推出住宿券訂房加碼優惠，凡於活動期間預訂2025年3月31日前訂房，入住時持3張2023及2024ITF凱撒飯店連鎖住宿券，即可平日雙人入住景觀客房三天兩夜。

▲▼福容徠旅高雄店_輕旅客房。（圖／業者提供）

▲高雄徠旅的輕旅客房。（圖／業者提供，下同）

高雄徠旅慶祝開幕周年，即日起至12月底推出周年慶優惠，享住一晚送一晚，還送早餐與提袋；或也可選擇住高雄送墾丁，加碼第三、四人免費入住。高雄承億酒店則趁著高雄冬季旅展即將登場，即日起推出「承億集團聯合住宿套票」，平均每張花1688元起就可以住全台承億飯店。

高雄徠旅表示，即日起至12月29日推出住一晚送一晚專案，於周日至周四雙人入住每晚5899元起，需連續入住兩晚，再贈送繽紛西餐廳早餐及不織布提袋。

▲▼福容徠旅墾丁店_輕旅客房。（圖／業者提供）

▲福容徠旅墾丁店輕旅客房。

飯店也同步與國內最大訂房網站易遊網聯手，推出福容徠旅「住高雄送墾丁」超值專案，即日起至2025年3月31日為止，雙人入住高雄徠旅閱旅客房5299元起，加碼第三、四人免費入住，加碼送墾丁徠旅集旅四人房，該專案不含早餐。

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