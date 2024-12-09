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百萬鬱金香陪玩！荷蘭花車遊行、國王節　加碼比利時紫色風信子花海

文／七逗旅遊網　圖／鳳凰旅遊

春天是繁花的季節，荷蘭庫肯霍夫花園用繽紛色彩演奏季節序曲，邀請旅客一同來欣賞。

2025年庫肯霍夫公園於3/20～5/11開放，每年開放短短不到兩個月，是荷蘭年度盛事，數百萬花朵齊綻放，爭奇鬥艷壯觀美景，漫遊繽紛花田，萬紫千紅大自然盛宴，帶來全新的感受，無疑是春季旅遊最佳去處。

▲▼百萬鬱金香陪玩！荷蘭花車遊行、國王節　加碼比利時紫色風信子花海。（圖／業者提供）

▲2025年荷蘭庫肯霍夫公園開放時間為3/20～5/11。（圖／鳳凰旅遊）

庫肯霍夫公園的花開遵循自然節奏，早春時可以看到各色花海～番紅花、水仙、風信子和早期鬱金香，晚些時候則能欣賞到更多鬱金香綻放。想要拍美照的旅客，要把握早晨和傍晚的陽光，拍出光影絕美的花毯照片。

▲▼百萬鬱金香陪玩！荷蘭花車遊行、國王節　加碼比利時紫色風信子花海。（圖／業者提供）

▲庫肯霍夫花園佔地 32 公頃，堪稱是地表最大鬱金香花園。（圖／鳳凰旅遊）

佔地32公頃的庫肯霍夫花園，每年種植700萬顆球莖植物，涵蓋1,600多個品種，繁花在春季時分與大家見面，旅客可以漫步在花田間，細細欣賞荷蘭季節之美，也可以搭乘遊船，瀏覽園內田野美景，同時聆聽種植鬱金香的故事。

▲▼百萬鬱金香陪玩！荷蘭花車遊行、國王節　加碼比利時紫色風信子花海。（圖／業者提供）

▲庫肯霍夫花車遊行2025年在4/12舉行，僅限定一天。（圖／鳳凰旅遊）

庫肯霍夫花園大道每年舉辦花車遊行，是參觀民眾的最愛。2025年花車遊行日期定為4/12，令人驚豔的花車，由鬱金香、風信子、水仙等花卉裝飾成各式造型，像是：樸克牌、西洋棋、玩具屋等，車上還有笑容可掬的荷蘭帥哥美女向人群打招呼，歡樂氛圍一定得要親自去體驗。

▲▼百萬鬱金香陪玩！荷蘭花車遊行、國王節　加碼比利時紫色風信子花海。（圖／業者提供）

▲一到國王節，荷蘭全民化身為橘色惡魔全員狂歡。（圖／鳳凰旅遊）

除了熱鬧的花車遊行，四月的荷蘭還有一個重要的日子，便是4/27荷蘭國王節King's Day。國王節是19世紀皇室為凝聚民心，在國王生日時舉行的慶典，由於家族名為歐蘭治Orange是橘色，所以這天的Dress Code當然就是橘色。

國王節當天，全國上下宛如舉辦橘色狂歡派對，狂歡的人潮在大街、運河畔歡歌起舞，想要體驗荷蘭式的歡樂，可別錯過這一天！

▲▼百萬鬱金香陪玩！荷蘭花車遊行、國王節　加碼比利時紫色風信子花海。（圖／業者提供）

▲比利時的布魯日，景色比童話還童話。（圖／鳳凰旅遊）

與荷蘭比鄰的比利時，也有悠久文化與自然美景。首府布魯塞爾，不能錯過世界文化遺產大廣場，以及國寶尿尿小童；有比利時威尼斯美譽的布魯日，不妨搭乘遊船巡遊水道間，欣賞歐式建築美景。

▲▼百萬鬱金香陪玩！荷蘭花車遊行、國王節　加碼比利時紫色風信子花海。（圖／業者提供）

▲比利時的哈勒布森林，是當地人才知道的隱藏版景點。（圖／鳳凰旅遊

比利時哈勒布森林，則是當地人才知道的私房景點，四月開滿風信子的紫色花海與密集聳天的櫸木森林，漫步其間，宛如人間仙境。

▲▼百萬鬱金香陪玩！荷蘭花車遊行、國王節　加碼比利時紫色風信子花海。（圖／業者提供）

▲盧森堡是全世界最富有的國家。（圖／鳳凰旅遊）

規劃旅遊荷蘭、比利時，絕對可以順遊一下盧森堡，這個國家很美很有錢，目前巿場上幾乎沒有單獨安排的行程，想去的話，不妨考慮荷比盧行程，將三國風情一次盡覽。

全世界國民年均所得第一名的盧森堡，曾獲選為歐洲文化首都，歐盟的多個機構，如：歐洲法院、歐洲審計院、歐洲投資銀行都設在此，2024《富比世》最富裕國家排行榜冠軍就是盧森堡，國民基本薪資也高居全球之首。可搭乘觀光小火車遊覽首都盧森堡市，輕鬆欣賞優美的舊市街、憲法廣場、聖母院等經典景點，並感受一下無窮人國家的日常。

【推薦行程】
庫肯霍夫花季之旅：https://reurl.cc/g6LXGb
•含花車遊行： 4/8出發
•含國王節：4/19、4/23出發
•限時優惠：限定團前十名第二人減8千元

特色：
★四大特色遊船
★鹿特丹高塔景觀餐廳
★比利時五星城堡莊園飯店
★荷蘭最美菜巿場
★法蘭德斯旅遊局推薦行程

更多資訊：
鳳凰旅遊 0800-089-789
官網：www.travel.com.tw
鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours
鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife

關鍵字： 鳳凰旅遊 荷蘭

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