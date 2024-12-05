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隔牆可聽到周杰倫開唱！大巨蛋餐廳訂位狀況曝「這5家已全滿」

▲PRESERVE大巨蛋店。（圖／業者提供）

▲PRESERVE大巨蛋店今起至周日晚上訂位全滿。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

周杰倫今（5日）起連4天在台北大巨蛋舉辦演唱會，日前有網友發現在1樓外圍餐廳PRESERVE可以聽到彩排歌聲，馬上引起網友搶訂，連4天晚上訂位全滿。百貨業者表示，除了PRESERVE，另有4家也是全滿，其他餐廳約7到9成，想訂的民眾動作要快。

有網友日前在社群發文表示，在大巨蛋一樓的PRESERVE餐廳跟朋友聚餐時，竟然聽到周杰倫彩排時的歌聲。此消息一出，馬上引起網友搶訂，該家餐廳在周杰倫開唱的4天晚上訂位已全滿。

▲TOK 盡興食光大巨蛋。（圖／業者提供）

▲TOK 盡興食光大巨蛋。（圖／業者提供）

不只PRESERVE，位於大巨蛋外圍的TOK盡興食光、SPORTS NATION、湊湊火鍋•茶憩、一風堂同樣客滿，武藏野森咖啡與掌門精釀啤酒今日還有空位（約3到4成），周五至周日則是全滿。

百貨業者表示，遠東Garden City 1F食尚庭園還有部分餐廳雖還沒訂滿，但也有7到9成，想隔牆一同享受周杰倫演唱會的民眾動作要快（漢堡排嘉、週末炸雞漢堡俱樂部不開放訂位）。遠東Garden City 1F食尚庭園餐廳訂位電話一覽

▲漢堡嘉只能現場排，不開放訂位。（圖／記者黃士原攝）

遠東Garden City 1F食尚庭園餐廳12/5至12/8的訂位狀況：

TOK盡興食光：全滿
PRESERVE：全滿
SPORTS NATION：全滿
一風堂BAR IPPUDO：全滿
湊湊火鍋·茶憩：全滿
掌門精釀啤酒餐廳：周四7成，周五、六、日全滿
武蔵野森珈琲Diner：周四6成，周五、六、日全滿
大巨星港式飲茶餐酒館：店家僅開放3成訂位
螢火部落：9成
紫木槿韓餐酒館：9成
Lit Lit：8成
星胡同：7成
漢堡嘉：不開放訂位
週末炸雞漢堡俱樂部：不開放訂位

關鍵字： 美食雲 周杰倫 大巨蛋演唱會 大巨蛋

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