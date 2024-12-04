大阪燒、日式炒麵吃到飽　北車五星Buffet推日本美食節

▲台北凱撒大飯店Checker自助餐廳即日起推出「日本美食盛宴」，上圖為大阪燒。（圖／台北凱撒提供）

記者黃士原／台北報導

搶攻年末聚餐商機，台北凱撒大飯店Checker自助餐廳即日起推出「日本美食盛宴」，冷盤前菜、鍋煮燉品、串烤炸物等20多道日式經典料理吃到飽。12月31日前加入會員，除了可獲得千元大禮包，再送平日「2人同行第2人38折」優惠券。

▲日式燒鳥。（圖／台北凱撒提供）

台北凱撒Checkers餐檯即日變換為國人喜愛的「日式料理」，除了關東煮、豬肉壽喜燒、黑醋雞、紫蘇櫻花蝦壽司等家常菜外，還有大阪燒、日式炒麵、日式蒸物、燒鳥、鹽烤秋刀魚等經典料理，合計20多道全都可以吃到飽。

此外，12月31日前加入「凱撒美食VIP」會員，不僅能獲得「千元大禮包」，再加碼贈送Checker自助餐廳周一至周四午晚餐的「2人同行第2人38折」優惠券，加上服務費每人最低只要781元。

▲12月15日前的周日至周四晚餐前往歐風館用餐，只要追蹤官方IG，可享有4人同行1人免費。（圖／大倉久和大飯店提供）

另外，大倉久和大飯店歐風館自助餐廳12月17日至19日，與日本大分縣合作推出限定菜色「口碑場活動」，現場不僅有採用大分和牛、鰤魚、牡蠣等優質食材入菜，明年2月正式推出為期2周的主題活動，實際日期確定後再公告。

慶祝中華隊奪得世界棒球12強賽冠軍，12月15日前的周日至周四晚餐前往歐風館用餐，只要追蹤大倉久和官方IG帳號並出示手機畫面，就可享有4人同行1人免費。