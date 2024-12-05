跳島新選擇！來一趟「臺東成功－綠島」永續小旅行「歷史文化＋生態體驗」一次滿足



▲趁著淡季造訪臺東成功鎮，接著再搭船跳島至綠島，也能玩出有別於夏季的深度與興致。（圖／記者萬玟伶攝）

記者萬玟伶／臺東、綠島報導

擁擠又忙碌的都市生活讓人好想安排一趟旅行重拾內心平靜，但想要滿足探索自然、放慢步調的渴望，其實不用花大錢飛到海島國家，趁著淡季幫自己安排一次臺東綠島的跳島之旅吧！騎著電輔車就能輕鬆遊覽擁有濃厚歷史氛圍與漁港文化的臺東成功，讓在地職人帶你從在地食材認識漁民的「太平洋冰箱」。接著再跳到少了夏季遊客喧囂的綠島，無論是繁星點點下的暗空生態旅程，潛入碧藍海域與豐富海洋生物共舞的潛水體驗，又或是沿著綠島人生活足跡的過山古道，淡季跳島小旅行都能以更從容的步調，進行一場既永續又意猶未盡的深度探索！

細細品嚐「臺東成功」的歷史與美味！

必玩亮點1：跟著自遊卡、騎上電輔車，輕鬆瀏覽人文歷史景點

臺東成功的人文歷史遍布全鎮，最好的探索方式莫過於騎上電輔車，自由穿梭在小鎮上。「島嶼見學旅行社」預計於明年初推出一個讓旅程更加精彩的計畫——「臺東成功互動式導覽自遊卡」，自由行的旅客購買「自遊卡」並掃描QR code，就能直接在網頁上點選有興趣的「永續旅遊路線」聆聽導覽音檔，每個景點也都能連結Google Map導航，完全省去切換APP以及另外輸入景點的麻煩！





▲探索成功鎮的最好方式，莫過於騎上電輔車自由穿梭在小鎮上。（圖／島嶼見學提供）

▲除了為自由行旅客深度旅遊打造的「臺東成功互動式導覽自遊卡」，遊程中同步也提供可租借、循環利用的專屬帆布袋與環保餐具，讓遊客以減塑永續的方式開始遊歷臺東，離開臺東前再將餐具送至指定地點歸還即可！（圖／記者萬玟伶攝）

跟著導覽系統的「小鎮風情線」造訪在日治時期擔任新港支廳長菅宮勝太郎的故居！透過網頁導覽，不用導覽老師介紹，旅客也能知曉原來這棟兩層樓的日式建築的原主人菅宮勝太郎，就是開闢新港（今成功漁港）並將它打造成東海岸最大漁港的關鍵人物，包括目前保存在二樓屋頂處的棟札（上梁記牌），也能透過網頁導覽了解它的故事與重要性！戰後，故居曾改建成醫院，如今搖身一變再度成為結合文史與美學的「眺港Café」提供美味點心與飲品。這段歷史不僅透過建築向人們娓娓道來這段難忘歲月，也透過「自遊卡」讓旅客深刻認識小鎮文化！





▲▼透過網頁導覽抵達菅宮勝太郎故居（眺港Café），了解在這棟建築中更迭的歷史。（圖／記者萬玟伶攝、擷取自網頁）







▲▼跟著網頁導覽就能找到神秘的棟札，並認識它的特色與緣由。（圖／記者萬玟伶攝、擷取自網頁）











▲▼從菅宮勝太郎故居離開後，電輔車車程不到5分鐘即能抵達「防空警報臺遺址」，一樣透過網頁導覽就能完整了解這個遺址之於成功鎮的重要性！（圖／記者萬玟伶攝、擷取自網頁）



必玩亮點2：與成功職人交流，體驗永續漁法與全魚料理

做為臺東東海岸的重要漁港，成功鎮的漁業文化不僅是居民的生活核心，也蘊含著與自然共生的智慧！跟著臺東縣政府與「島嶼見學」規劃的客製化旅程，還有機會與成功鎮的在地職人面對面交流，認識友善漁法、永續生活的真正意義！

東海岸是著名的黑潮漁場，包括旗魚、鮪魚、鰹魚和鬼頭刀等都是在地主要漁獲，為了保護愈漸稀少的漁源以及傳承討海人古早的捕魚技法，目前成功鎮仍有極少數漁民採用「鏢魚」技法，單靠雙眼加上使用超過20公斤以上的三叉鏢槍獵捕旗魚這類的大型迴游魚類，明德號船長盧晟碩就是成功鎮現役最年輕的鏢手，透過他幽默生動的介紹，遊客不僅能理解鏢魚的危險與不易，對於尊重自然、永續漁業也有更深刻的體會！





▲▼幽默稱自己在海上屬於「爆發型選手」的明德號船長盧晟碩，是成功鎮現役最年輕的鏢手。（圖／島嶼見學提供、記者萬玟伶攝）





接著還可以前往由臺灣土地銀行舊址改建的「成功海銀行」上一堂「全魚料理課」！透過「有間小店」的主廚王旭宏精通魚種的天然特性，手把手帶大家認識當季漁種「怎麼料理最好吃」，過程中同時也秉持永續理念，將每一寸食材發揮到極致，不浪費任何一處可以食用的地方，傳遞成功鎮對於永續與環境保護的堅持與創新！

▲▼「有間小店」主廚王旭宏（圖左）精通魚種的天然特性，手把手帶大家認識當季漁種「怎麼料理最好吃」！（圖／記者萬玟伶攝）







▲料理體驗秉持永續理念，將每一寸食材發揮到極致，不浪費任何一處可以食用的地方。（圖／記者萬玟伶攝）

必玩亮點3：星空下的餐酒晚宴，感受臺東的極致浪漫

夜幕降臨，最讓人期待的莫過於在星空下享受一場難忘晚宴，跟著客製化旅程就有機會一次品嚐私房料理與創意地酒！這幾年在臺東由年輕職人主理的「Domicile春海鮮私房料理」與「康杯酒吧」，共同演繹細膩餐酒饗宴，餐點部分，巧妙運用在地捕撈的漁獲與特色食材，設計出一套融合在地文化與創意的Fine Dining菜單；特色調酒也以在地的出力釀、地瓜酒、紅烏龍、咖啡與臍橙，創意調製多種特色酒款，讓所有參與行程的旅人，耳邊聽著輕柔的海風與低語的海浪，以微醺又飽足的完美狀態，為跳島前的成功小旅行暫時畫下完美句點！

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。





▲▼在星空下享受一場難忘晚宴，透過在地捕撈的漁獲與特色食材、地酒品嚐臺東的滋味。（圖／島嶼見學提供、記者萬玟伶攝）



跳島旅行不只為了潛水！從手作體驗＋過山古道認識不一樣的「綠島」

必玩亮點1：在「綠島厝」手作體驗傳統花生料理，認識有故事的食物

與小琉球、蘭嶼、澎湖等離島以捕魚為主要產業不同，早期的綠島居民其實以農耕為主、漁業為輔，農作物主要為番薯、花生和芋頭，過著自給自足的生活。目前在擁有80年歷史的「綠島厝」就提供一場難得的手作體驗，跟著在地老師傅從炒花生開始，親手幫花生脫模、炒糖、壓實、桿平並切塊，吃下自己現做的花生糖格外香甜！





▲在綠島傳統嫁娶習俗中，結婚當天會由女方分送花生糖給親朋好友沾沾喜氣，是綠島人重要的傳統飲食文化之一。（圖／記者萬玟伶攝）

▲儘管早期的綠島人能夠自給自足，但每樣作物皆取之不易，善於將食材料理得淋漓盡致的綠島人，還會把榨完花生油後的花生渣（豆粕）泡水後搓揉出漿，接著煮沸靜置再加入鹽滷，進一步做成「花生豆腐」，再用月桃葉做成天然食盒盛裝，既有趣又永續。濃郁的花生香氣不僅填滿味蕾，透過食農體驗也能更加深刻理解當地居民對土地與文化的珍視！（圖／記者萬玟伶攝）

必玩亮點2：海龜戶口普查＋懷舊過山古道，感受綠島的多樣生態

你知道透過每一隻海龜的臉部鱗片圖案排列與龜甲特徵，我們就能清楚幫牠們報戶口建檔嗎？現在來到綠島、跟著專業的潛水教練潛入碧藍海中，不僅能與五彩斑斕的蝴蝶魚、小丑魚共舞，甚至還能有機會跟海龜居民近距離接觸。值得一提的是，綠島潛水的能見度平均約30至40公尺，天氣好且風浪小的時候甚至還能到50公尺，所以時常有人說人生的第一次潛水如果獻給綠島，從此就回不去了！

潛水前，透過專業導覽老師的介紹，會先帶大家認識久居綠島的海龜朋友、並指導如何記錄牠們的特徵，方便大家下潛後做辨認。浮出水面後，利用當天拍的照片製作專屬海龜明信片，回到臺灣把與牠們的相遇故事分享給更多朋友。每一次參與「綠島海龜戶口普查」的遊程收益，會有10%用來支持綠島的海龜保育，鼓勵熱愛潛水旅遊的人多多造訪綠島，用實際行動為海龜打造更安心、更永續的「家」。





▲▼潛入綠島的碧藍海中，與斑斕的蝴蝶魚共舞，甚至還有機會和海龜居民打招呼！（圖／島嶼見學提供）



雖然不會游泳也可以體驗潛水，但如果不諳水性或是更喜歡陸地探險，也很推薦選擇少有人知道的「過山古道」來趟生態健行。早期環島公路還未開通，綠島居民就是靠這條「過山古道」橫跨大湖與南寮，步道全長約1.85公里、來回約需90～100分鐘，沿途擁有茂密的植被、原生植物以及活躍的野生動物，像是玉葉金花、野牡丹、桃金孃、大白斑蝶以及斯文豪氏攀木蜥蜴，非常推薦預約專業導遊沿路介紹，才有機會「看見」更多植物群落與動物蹤跡。





▲▼透過專業導遊介紹，遊客才有機會近距離一睹「斯文豪氏攀木蜥蜴」幾乎隱形在山林間的斑紋顏色與流線體態。（圖／記者萬玟伶攝）



必玩亮點3：暗空生態體驗，用「剛剛好的光」與大自然溫柔相遇

有別於白日的活力洋溢，夜晚的綠島海岸沙灘猶如無人秘境，跟著導覽老師的腳步，學著用「剛剛好的光」與夜行生物溫柔相遇！身上僅有微弱但溫暖的黃光，加上必要時再開啟的頭燈，這樣的光線能避免打擾可能正忙著尋找食物的寄居蟹或是休息的陸蟹，透過這樣的友善探查，讓旅客不僅留下極深刻的生態體驗印象，也深切了解到光害對於環境保育的衝擊。最後，跟著夥伴一起把燈具暫時關閉，在逐漸熟悉的全黑環境下靜靜聆聽海浪拍打上岸的聲音，彷彿大自然用最純粹的方式教會我們，在暗夜中以謙卑尊重的心與萬物共處，重新思考自己與這片土地的關係。





▲學著用「剛剛好的光」與夜行生物溫柔相遇！（圖／記者萬玟伶攝）

串聯「成功－綠島」的藍色公路！臺東縣政府持續推動「跳島航線」旅遊

想要完美複製以上「成功－綠島」的誘人行程嗎？臺東縣政府今年積極推動跳島旅遊，為了促進海上觀光發展，成功鎮公所也與相關單位攜手推動連結成功鎮與綠島的「藍色公路」，未來只要從成功新港漁港出發，約90分鐘的時間就能抵達綠島南寮漁港，為兩地重新注入觀光活力與永續發展，透過友善遊客的客製化行程設計，也期待讓更多人有機會享受這條結合人文歷史、海洋文化與自然探索的航線。

2025年的預計開航時間為4月至8月，有興趣的遊客可持續關注臺東縣政府公佈的相關資訊。如果已經等不及想在開航前搶先體驗，也可選擇在富岡碼頭搭船前往綠島，讓現在氛圍正Chill的成功鎮與綠島療癒身心靈，享受永續小旅行帶來的深度連結與五感上的大大滿足！