ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「犇鐵板燒」本館將熄燈！名媛董事揭新店開幕時間：2.0將與您相見

▲犇鐵板燒。（圖／記者黃士原攝）

▲犇鐵板燒安和本館只營業到明年2月15日。（圖／記者黃士原攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導 

有33年歷史的台北老字號鐵板燒餐廳「犇」，近日公告安和本館只營業到明年2月15日，消息一出震驚不少老饕。對此，「犇 鐵板燒」董事長兼名媛楊欣表示，感謝各位一直以來的支持，目前新店地點已經確定，預計將在2025年的3月開幕，「結束亦是全新的開始，犇 鐵板燒2.0 將以全新的面貌與您相見！」

犇鐵板燒日前在官網公告，安和本館只營業到明年2月15日，總經理顧奇明表示，在米其林指南登台後，國內的高端餐飲已產生變化，許多客單價近萬元的頂級餐廳陸續出現，犇鐵板燒不再是宴客首選，讓他們流失不少顧客，再加上安和本館占地300多坪，持續上漲的租金已感到吃不消，最後決定合約到期後不再續租，只營業到明年2月15日。

▲犇鐵板燒。（圖／記者黃士原攝）

結束安和本館後，犇鐵板燒僅剩微風信義的「犇 極上」，不過董事長楊欣表示，未來還會繼續展店，但會轉型成只有2張鐵板餐檯的小型店，讓營運更加彈性。為了服務有包場需求的老客人，近期會先將隔壁的辦公室改裝成餐廳，暫時以私廚的方式來營業，暫定明年3月開幕，然後再慢慢找尋更適合的地點開設新店。

對此，楊欣在臉書發文證實，犇安和本館在2025年2月15日就要熄燈，有諸多的原因就不一一贅述，「在這裡有非常多美好的回憶：包含我兒女14及16年來的每一次生日、好友們的First date、見證求婚成功、各式家庭聚會及餐酒會，跨年歡聚等等；總而言之，很感謝各位一直以來的支持。」

▲犇鐵板燒。（圖／記者黃士原攝）

不過楊欣也宣布，新店的地點已經確定，就在舊址2號旁的轉角，走路10秒就可以抵達，預計將在2025年的3月跟大家見面，「天下無不散之筵席，是結束亦是全新的開始，犇 鐵板燒2.0 將以全新的面貌與您相見！」

1991年創立的「犇」是國內頂級鐵板燒名店，擁有多個大型包廂，是政商名流、港台藝人喜愛的聚會場所，周杰倫、林書豪都曾是座上賓，近年引進日本極上和牛、美國S.R.F. 極黑和牛等高檔食材，曾被網友評為頂級鐵板燒第1名。

關鍵字： 台北鐵板燒 老字號餐廳 安和本館 新店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

男遇鵝群結伴禮貌示好 　下秒被追趕急後退撤離

推薦閱讀

旅客注意！荷蘭12/9起實施邊境管制

旅客注意！荷蘭12/9起實施邊境管制

新村站著吃烤12月中旬進駐ATT 4 FUN

新村站著吃烤12月中旬進駐ATT 4 FUN

越捷航空0元機票即起開搶

越捷航空0元機票即起開搶

用了4500支竹子搭建而成的建案咖啡廳

用了4500支竹子搭建而成的建案咖啡廳

身分證對中2碼升級帆立貝吃到飽

身分證對中2碼升級帆立貝吃到飽

日本環球影城聖誕限定6大體驗

日本環球影城聖誕限定6大體驗

登高398層階梯眺望最美富士山景！

登高398層階梯眺望最美富士山景！

頂呱呱新聯名推「花雕雞呱呱包」

頂呱呱新聯名推「花雕雞呱呱包」

手搖飲「4大飲品買1送1」限時開喝

手搖飲「4大飲品買1送1」限時開喝

超商咖啡、焦糖奶茶「買1送1」！

超商咖啡、焦糖奶茶「買1送1」！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「犇鐵板燒」本館將熄燈！名媛董事揭新店址

升級版漢來海港調整用餐時間

六扇門台北市首店開幕推買一送一

手搖飲「4大飲品買1送1」限時開喝

身分證對中2碼升級帆立貝吃到飽

征服葷食者40年無名素食麵攤！

高雄最美聖誕燈海　26米耶誕樹會飄雪

全台唯一能看飛機的聖誕市集在圓山

開幕僅9個月！薄多義新莊幸福店熄燈

「桃園露營車、高雄新飯店」住1送1晚

熱門行程

最新新聞更多

旅客注意！荷蘭12/9起實施邊境管制

新村站著吃烤12月中旬進駐ATT 4 FUN

越捷航空0元機票即起開搶

用了4500支竹子搭建而成的建案咖啡廳

身分證對中2碼升級帆立貝吃到飽

日本環球影城聖誕限定6大體驗

登高398層階梯眺望最美富士山景！

頂呱呱新聯名推「花雕雞呱呱包」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366