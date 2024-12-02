「犇鐵板燒」本館將熄燈！名媛董事揭新店開幕時間：2.0將與您相見

▲犇鐵板燒安和本館只營業到明年2月15日。（圖／記者黃士原攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

有33年歷史的台北老字號鐵板燒餐廳「犇」，近日公告安和本館只營業到明年2月15日，消息一出震驚不少老饕。對此，「犇 鐵板燒」董事長兼名媛楊欣表示，感謝各位一直以來的支持，目前新店地點已經確定，預計將在2025年的3月開幕，「結束亦是全新的開始，犇 鐵板燒2.0 將以全新的面貌與您相見！」

犇鐵板燒日前在官網公告，安和本館只營業到明年2月15日，總經理顧奇明表示，在米其林指南登台後，國內的高端餐飲已產生變化，許多客單價近萬元的頂級餐廳陸續出現，犇鐵板燒不再是宴客首選，讓他們流失不少顧客，再加上安和本館占地300多坪，持續上漲的租金已感到吃不消，最後決定合約到期後不再續租，只營業到明年2月15日。

結束安和本館後，犇鐵板燒僅剩微風信義的「犇 極上」，不過董事長楊欣表示，未來還會繼續展店，但會轉型成只有2張鐵板餐檯的小型店，讓營運更加彈性。為了服務有包場需求的老客人，近期會先將隔壁的辦公室改裝成餐廳，暫時以私廚的方式來營業，暫定明年3月開幕，然後再慢慢找尋更適合的地點開設新店。

對此，楊欣在臉書發文證實，犇安和本館在2025年2月15日就要熄燈，有諸多的原因就不一一贅述，「在這裡有非常多美好的回憶：包含我兒女14及16年來的每一次生日、好友們的First date、見證求婚成功、各式家庭聚會及餐酒會，跨年歡聚等等；總而言之，很感謝各位一直以來的支持。」

不過楊欣也宣布，新店的地點已經確定，就在舊址2號旁的轉角，走路10秒就可以抵達，預計將在2025年的3月跟大家見面，「天下無不散之筵席，是結束亦是全新的開始，犇 鐵板燒2.0 將以全新的面貌與您相見！」

1991年創立的「犇」是國內頂級鐵板燒名店，擁有多個大型包廂，是政商名流、港台藝人喜愛的聚會場所，周杰倫、林書豪都曾是座上賓，近年引進日本極上和牛、美國S.R.F. 極黑和牛等高檔食材，曾被網友評為頂級鐵板燒第1名。