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台北開第2家店！新村站著吃烤肉12月中進駐ATT 4 FUN

▲▼新村站著吃烤肉。（圖／記者黃士原攝）

▲「新村站著吃烤肉」招牌橫膈膜。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

位於捷運市府站附近的「新村站著吃烤肉」，主打站著吃韓式烤肉，近年還與各大知名酒吧聯名，已成為上班族周末聚餐熱門餐廳。近期業者正在籌備台北第2家，預計12月中旬進駐ATT 4 FUN。

「新村站著吃烤肉」是許多人到南韓首爾旅遊必吃的烤肉品牌，2019年首度登台開設台北店，2021年底插旗台中。店裡原本只提供招牌澳洲牛橫膈膜，後來開始供應牛板腱、牛肋條、伊比利松阪豬及澳洲M9和牛胸腹。用餐方式與一般餐廳不同，進門後先選購泡菜、白飯等小菜，然後決定要吃幾份肉。

▲「新村站著吃烤肉」是進門先選小菜，然後決定要吃幾份肉。（圖／記者黃士原攝）

新村站著吃烤肉台北店近年與各大知名酒吧聯名，還有定時舉辦的紅包場活動，再加上原本就有帶動氣氛的快速喝酒挑戰（挑戰成功可獲得免費肉品），已成為上班族周末聚餐的熱門餐廳。繼台北店、台中店後，業者年底再展新店，預計12月中旬進駐台北市信義區的ATT 4 FUN。

▲八色烤肉推個人套餐最低288元。（圖／八色烤肉提供）

另外，登台已有9年的韓國烤肉品牌「八色烤肉」，即日起推出專為一人打造的「正宗韓式個人獨享餐」，套餐價格288元起，包含肉品、海帶湯、白飯、包肉生菜，以及可無限供應的6款經典小菜。主食肉品部分，有厚切椒鹽豬五花、秘漬醬醃梅花豬、嫩烤松阪豬、韓式蔥爆烤牛肉、火烤牛肋條及秘漬醬醃帶骨牛小排可選。用餐時間120分鐘。

關鍵字： 美食雲 新村站著吃烤肉 美食情報 韓國烤肉

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