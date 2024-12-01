北海岸療癒一日遊！泡黃金湯、海景咖啡放空　回程大啖尚青海鮮

▲趁著冬日暖陽，來北海岸漁港泡黃金湯、享受海天一色的療癒小旅行。（圖／新北市漁業處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

趁著冬日暖陽，來北海岸漁港泡黃金湯、享受海天一色的療癒小旅行！新北市漁業處推薦金山一日遊路線，從貿易港磺港漁港開始，再到「磺港公共浴室」泡大屯山地熱帶湧出的天然溫泉，順遊「金點草里驛棧」吃小卷米粉、拍壁畫牆，度過舒心的一天。

▲草里漁港「大咬貓」裝置藝術。



金山磺港漁港

金山的磺港漁港，是早期西班牙人於金山磺溪的入海口闢建而成的貿易港口，用來運輸大屯山所開採之硫磺，因此得名「磺港」，現今成為金山地區重要的漁獲港口，以延繩釣漁業為大宗。

▲磺港漁港附近的磺港公共溫泉浴室，富含鐵離子，湯水閃耀金黃色，有「黃金之湯」美稱。

磺港公共浴室

全台唯一有溫泉緊鄰的「磺港公共浴室」，是金山隱藏版泡湯秘境，泉質是含鐵氯化物碳酸氫鹽硫酸鹽泉（日本稱黃金湯），露天泡腳池一共有三池，浸泡在大屯山地熱帶所湧出的天然溫泉，還能一邊欣賞漁港內漁船泊靠的寧靜風光，也有日式溫泉湯屋可以享受裸湯，為一整天注入滿滿活力。

蹦火仔

不僅如此，磺港漁港還是百年傳統漁法「蹦火仔」的漁作基地，而傳承特色「蹦火仔」技法的蹦火漁船-鴻昌168號及富吉268號，更推出「蹦火仔」解說結合在地漁村文化的特色導覽（皆採預約報名），體驗「蹦火仔」的職人精神。

▲「金點草里驛棧」擁有無敵海景視野，販賣北海岸在地漁產小卷米粉、吻仔魚粥等餐點，也有各式咖啡、甜點。

金點草里驛棧

沿著北海岸朝石門區出發，順遊位在草里漁港內的「金點草里驛棧」，此處無敵海景視野，販賣北海岸在地漁產小卷米粉、吻仔魚粥等餐點，也有各式咖啡、甜點和在地的石門鐵觀音、坪林的蜜香紅茶及包種茶，度過悠然的下午茶時光。此外，驛棧也提供釣具租借服務，讓親子族一起體驗釣魚樂趣。

▲草里漁港「草里ㄟ家壁畫」。

大咬壁畫牆

港內也設置「大咬貓」、「大咬壁畫牆」及「草里ㄟ家壁畫」塗鴉等裝置藝術，透過充滿在地特色的藝術創作，美拍之餘也體驗海洋魅力。

▲富基魚市販售各式生猛海鮮，而魚市餐廳也提供代客料理服務。

富基漁港

回程前不妨到石門區的「富基漁港」大啖海產，富基魚市販售各式生猛海鮮，而魚市餐廳也提供代客料理服務，且在魚市餐廳透明的廚房，還能就近觀賞到廚師處理海產的專業料理秀，在現場立刻就能品嚐到尚青的海味。

▲富基魚市充滿異國情調的墨西哥帽造型屋頂。

在大快朵頤之後，富基魚市充滿異國情調的墨西哥帽造型屋頂是其特色，或在港區內的多功能突堤碼頭，觀賞夕陽餘暉與海景交織的風光，為行程畫下完美句點。