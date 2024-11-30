ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

北市「英式庭園花海」！萬盆醉蝶花美到耶誕　蒲公英燈點綴超浪漫

▲延平河濱「英式庭園」風格的繽紛花海。（圖／北市水利處提供）

▲延平河濱公園「英式庭園」花海即日起美到聖誕節。（圖／北市水利處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

繼大佳河濱公園向日葵、美堤圓仔花後，延平河濱接著迎來「英式庭園」風格的粉色系花海，賞花點就在大稻埕碼頭附近，白天賞花，等候夕陽西下呈現溫潤色調，夜間蘆葦燈、蒲公英燈將點亮，呈現別於白天的浪漫氣氛。賞花期自即日起一路持續到聖誕節。

▲延平河濱「英式庭園」風格的繽紛花海。（圖／北市水利處提供）

▲延平河濱的「英式庭園」風格花海，選用近萬盆醉蝶花作為花海的主設計。

水利處指出，延平河濱的「英式庭園」風格花海，選用近萬盆醉蝶花作為花海的主設計，延續野花園風格，再以相近顏色且不同高度的粉、白、紫的天使花，以及粉色金魚草混搭而成，並於草叢間以藍紫色的超霸和墨西哥鼠尾草點綴，襯托柔美的河岸風光。

▲延平河濱「英式庭園」風格的繽紛花海。（圖／北市水利處提供）

▲▼選用近萬盆醉蝶花，再以相近顏色且不同高度的粉、白、紫的天使花，以及粉色金魚草混搭而成。

▲延平河濱「英式庭園」風格的繽紛花海。（圖／北市水利處提供）

水利處河管科表示，今年撒下大波斯菊種子，將花海效果延伸至河岸邊，此外，夜間燈光一路延伸到草地上，主視覺的蒲公英燈飾點亮整座花園，賞花步道上設有蘆葦燈，與燈下聖誕禮物盒相互輝映，讓淡水河畔充滿了節慶溫暖的氛圍。

▲延平河濱「英式庭園」風格的繽紛花海。（圖／北市水利處提供）

▲主視覺的蒲公英燈飾點亮整座花園，賞花步道上設有蘆葦燈相互輝映。

民眾不妨趁著好天氣，安排河濱半日遊，從大稻埕碼頭進入延平河濱公園，先到大稻埕貨櫃市集品嚐異國美食，再騎腳踏車或漫步到五號水門附近，就能近距離欣賞繽紛的花海，藉此放鬆身心靈。

▲延平河濱「英式庭園」風格的繽紛花海。（圖／北市水利處提供）

▲騎腳踏車或漫步到五號水門附近，就能近距離欣賞繽紛的花海，藉此放鬆身心靈。

延平河濱夢幻花海
地址：103台北市大同區堤外道路
GOOGLE地圖：搜尋「延平河濱公園」(PLUS CODE： 3G24+V7 永樂里 台北市大同區)

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 延平河濱公園花海

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

推薦閱讀

鐵道迷快衝！高雄百年鐵道今復駛啟航

鐵道迷快衝！高雄百年鐵道今復駛啟航

通化街名店「抹布放在紅豆湯內」

通化街名店「抹布放在紅豆湯內」

隱身南港山林深處的老宅咖啡廳

隱身南港山林深處的老宅咖啡廳

台中米其林一星中餐秋冬新菜開箱

台中米其林一星中餐秋冬新菜開箱

北市延平河濱「英式庭園花海」超迷人

北市延平河濱「英式庭園花海」超迷人

隱藏農會裡的秘境咖啡廳！

隱藏農會裡的秘境咖啡廳！

武陵農場出現冰晶美景

武陵農場出現冰晶美景

北市2聖誕季今開跑！免費入園送熱飲

北市2聖誕季今開跑！免費入園送熱飲

獨享免費山林包廂！清境4.5星土雞城

獨享免費山林包廂！清境4.5星土雞城

Solaire Resort全年無休娛樂盛宴

Solaire Resort全年無休娛樂盛宴

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

大巨蛋運動餐廳自助調飲連動台股

「士林官邸菊展」14區亮點搶先看

送機票啦！限時抽星宇航空機票

「元旦登七星山」細節出爐一次看

八色烤肉推個人套餐「最低288元」

全台唯一能看飛機的聖誕市集在圓山

開幕僅9個月！薄多義新莊幸福店熄燈

Solaire Resort全年無休娛樂盛宴

「2大耶誕村」亮點一次看！40萬顆燈泡閃耀台中　聖誕小屋逛市集

東京最強早午餐台灣首店11／28開幕

熱門行程

最新新聞更多

鐵道迷快衝！高雄百年鐵道今復駛啟航

通化街名店「抹布放在紅豆湯內」

隱身南港山林深處的老宅咖啡廳

台中米其林一星中餐秋冬新菜開箱

北市延平河濱「英式庭園花海」超迷人

隱藏農會裡的秘境咖啡廳！

武陵農場出現冰晶美景

北市2聖誕季今開跑！免費入園送熱飲

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366