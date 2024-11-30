北市「英式庭園花海」！萬盆醉蝶花美到耶誕　蒲公英燈點綴超浪漫

▲延平河濱公園「英式庭園」花海即日起美到聖誕節。（圖／北市水利處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

繼大佳河濱公園向日葵、美堤圓仔花後，延平河濱接著迎來「英式庭園」風格的粉色系花海，賞花點就在大稻埕碼頭附近，白天賞花，等候夕陽西下呈現溫潤色調，夜間蘆葦燈、蒲公英燈將點亮，呈現別於白天的浪漫氣氛。賞花期自即日起一路持續到聖誕節。

▲延平河濱的「英式庭園」風格花海，選用近萬盆醉蝶花作為花海的主設計。



水利處指出，延平河濱的「英式庭園」風格花海，選用近萬盆醉蝶花作為花海的主設計，延續野花園風格，再以相近顏色且不同高度的粉、白、紫的天使花，以及粉色金魚草混搭而成，並於草叢間以藍紫色的超霸和墨西哥鼠尾草點綴，襯托柔美的河岸風光。

▲▼選用近萬盆醉蝶花，再以相近顏色且不同高度的粉、白、紫的天使花，以及粉色金魚草混搭而成。



水利處河管科表示，今年撒下大波斯菊種子，將花海效果延伸至河岸邊，此外，夜間燈光一路延伸到草地上，主視覺的蒲公英燈飾點亮整座花園，賞花步道上設有蘆葦燈，與燈下聖誕禮物盒相互輝映，讓淡水河畔充滿了節慶溫暖的氛圍。

▲主視覺的蒲公英燈飾點亮整座花園，賞花步道上設有蘆葦燈相互輝映。



民眾不妨趁著好天氣，安排河濱半日遊，從大稻埕碼頭進入延平河濱公園，先到大稻埕貨櫃市集品嚐異國美食，再騎腳踏車或漫步到五號水門附近，就能近距離欣賞繽紛的花海，藉此放鬆身心靈。

▲騎腳踏車或漫步到五號水門附近，就能近距離欣賞繽紛的花海，藉此放鬆身心靈。



延平河濱夢幻花海

地址：103台北市大同區堤外道路

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