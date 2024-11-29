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大溪「月眉落羽松」準備轉紅！春節估湧10萬人　交管措施先看

▲月眉人工濕地落羽松。（圖／桃園市政府水務局提供）

▲「月眉人工濕地」種植近370棵落羽松，是桃園大溪落羽松熱點之一。（資料照／桃園市政府水務局提供）

記者彭懷玉／台北報導

「月眉人工濕地」種植近370棵落羽松，是桃園大溪落羽松熱點之一。桃園市水務局說明，落羽松預計在12月中旬開始變色，1月中最美。為避免人車潮導致的交通亂象，期間將進行交管、在公園內未經許可駕駛或違規停放車輛，可處600元至1200元罰鍰。

▲大溪「月眉人工濕地公園」落羽松1/14時人潮,月眉人工濕地公園,「山豬湖生態親水園區」第二期工程進行中，預計2月初開放,落羽松。（圖／記者彭懷玉攝）

▲濕地周邊種植了近370棵落羽松，今年春節期間大約湧入近10萬人次前來。（資料照／記者彭懷玉攝）

月眉人工濕地兼具水質淨化、生態棲地復育、活化景觀與節能減碳等功能，濕地周邊種植了近370棵落羽松，水務局透露，寒流會加速葉片轉紅速度，今年預計在12月中旬開始變色；紅黃交織的羽狀葉片，搭配水面倒映的藍天白雲，彷彿置身歐洲般浪漫。

▲大溪「月眉人工濕地公園」落羽松1/14時人潮,月眉人工濕地公園,「山豬湖生態親水園區」第二期工程進行中，預計2月初開放,落羽松。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大溪「月眉人工濕地公園」落羽松今年1月14日時人潮。（資料照／記者彭懷玉攝）

美麗風景不需門票，也因此吸引大量人潮，水務局河管科科長王瀚逸透露，今年春節期間大約湧入近10萬人次前來欣賞落羽松，對此也提出交通疏導措施，希望民眾配合。

▲月眉人工濕地落羽松。（圖／桃園市政府水務局提供）

▲月眉人工濕地落羽松交通管制出爐，準備前往的民眾先看。（圖／桃園市政府水務局提供）

王瀚逸說，月眉第2停車場約有280格車位（若有遊覽車大約可停200台），平日量雖說足夠，不過到了春節落羽松盛紅期間，恐面臨停車位不足問題；若已滿位，建議民眾配合交管停到第1停車場，或是左岸的中庄停車場，王瀚逸指出，目前也規劃第1停車場後方國有土地再開闢為第2停車場，待季節接近時會請廠商進行整地，以方便民眾臨時停車之用。

▲大溪「月眉人工濕地公園」落羽松1/14時人潮,月眉人工濕地公園,「山豬湖生態親水園區」第二期工程進行中，預計2月初開放,落羽松。（圖／記者彭懷玉攝）

▲生態公園為一長條型，總佔地面積約7公頃、遍佈9座人工生態池。（資料照／記者彭懷玉攝）

為因應落羽松季帶來的大量人潮及車潮，市府水務局規劃交通疏導，增加人員指揮並協調警方進行交通管制，園區依公園管理自治條例，在公園內未經許可駕駛或違規停放車輛，可處600元以上1200元以下罰鍰。12月初至明年2月底將管制遊覽車禁入月眉人工濕地、山豬湖生態親水園區，請遊覽車駕駛依現場指示停放月眉第2停車場，月湖路沿線禁止停放遊覽車、汽車及機車。

同時也呼籲民眾維持環境整潔，不亂丟垃圾，一同維護生態與環境。

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