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大巨蛋運動餐廳自助調飲連動台股　大盤漲跌皆有優惠「最低5折」

▲金色三麥旗下全新品牌「SPORTS NATION」運動主題餐廳。（圖／記者黃士原攝）

▲金色三麥旗下全新品牌「SPORTS NATION」運動主題餐廳。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

金色三麥旗下「SPORTS NATION」運動主題餐廳，擁有全球首座的數位互動自助取酒牆，12月1日起與台股連動，只要收盤下跌就全面5折，紅盤依漲幅而定，優惠從9折到5折。

SPORTS NATION運動餐廳位於大巨蛋遠東Garden City「潮美食公園」，除了供應數十道美墨料理，還有以股票交易所為發想靈感的「電子酒精交易所」數位互動平台，每款酒的價格會隨著銷量波動，銷量愈高、價格也會隨之上漲；反之，銷量較少的飲品，價格則會愈來愈低，最低為定價的5折。

▲SPORTS NATION新菜「割韭菜鮮沙拉」。（圖／金色三麥提供）

▲SPORTS NATION新菜「割韭菜鮮沙拉」。（圖／金色三麥提供）

12月1日起，電子酒精交易所與台股連動，每個股市交易日的13：30至17：00，只要當天大盤收紅，100點內全面9折，101至200點全面7折，201點以上享5折優惠；假如當日大盤指數下跌，無論跌幅深淺，電子酒精交易所飲品全面5折。

SPORTS NATION也與投資理財社群攜手合作，將股市投資概念轉化為美味料理，「紅盤小菜雞」以紅通通、熱辣辣的韓式炸雞搭配香菜，致敬股市「菜雞」的熱血冒險精神；「割韭菜鮮沙拉」將韭菜鯷魚醬搭配爽脆蘿蔓與雞胸肉；「牛市勝宴烤肩排」以煎烤牛肩肉配柿子莎莎醬、巴薩米克醋、芝麻葉。

▲鳥貴族2號店12月1日開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，來自日本的「燒鳥屋 鳥貴族」台灣首店於9月開幕，業者日前公告，2號店即將進駐台北市信義區的ATT 4 FUN，12月1日開幕。

台灣鳥貴族菜單全品項均一價100元。其中，串燒是一盤兩串，部位從雞胸、腿肉、雞翅、雞皮、雞屁股到雞肉丸子都有，有鹽烤、醬燒及椒香3種口味，醬燒使用大量雞肉、蔬菜與果物一起燉煮，是鳥貴族招牌醬汁。

▲貴族燒菜單全品項均一價100元。（圖／記者黃士原攝）

除了串燒，餐廳同步提供特色手工菜，如山藥泥鐵板燒、貴族雞湯釜飯、雞湯雜炊、起司雞肉丸，青椒鑲肉等。其中釜飯現點現做，直接在桌上點火炊飯，製作需要30分鐘。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字： 美食雲 SPORTS NATION 金色三麥

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