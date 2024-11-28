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宜蘭一日遊提案！療癒貓咖啡、手作館　免費觀光工廠港澳客也愛

▲▼宜蘭觀光工廠大風吹。（圖／記者蔡玟君攝）

▲宜蘭有許多觀光工廠與DIY景點備受海外旅客喜愛。上圖為「大風吹手作館」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／宜蘭報導

度假勝地宜蘭不止台灣人愛去，也備受海外旅客喜愛。有包車業者分析，港澳與星馬旅客最愛到宜蘭玩，其中港澳旅客最喜歡走訪當地特色觀光工廠體驗DIY、大買伴手禮，他也推薦宜蘭一日療癒系玩法，不僅可以前往貓咪咖啡廳，還可以親手製作會下雪的天氣瓶、大啖宜蘭餅。

專營宜蘭包車的業者小宋指出，宜蘭最受港澳和星馬旅客喜愛，不過玩法大不相同。港澳旅客喜歡單點深入遊，特別愛安排在宜蘭待上4天3夜，走訪各大特色觀光工廠，體驗各式各樣DIY，因為這些體驗，在港澳都會收取較高價格，因此對他們來說，來台灣體驗超划算。

▲▼清水地熱31日8時30許，啟動一出一進車輛總量管制。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲清水地熱備受許多海外旅客喜愛。（圖／記者游芳男翻攝）

而星馬旅客喜歡安排踩點行程，安排半環島行程時也會到宜蘭走一趟，但更偏好山水自然景觀，如清水地熱公園等，綜合來看，最受歡迎的宜蘭景點包括蠟筆工廠、張美阿嬤農場、星夢森林劇場、初咪體驗農場和清水地熱等。

▲▼礁溪萬記商行咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼礁溪現在備受歡迎的貓咪咖啡廳「萬記商行」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭萬記商行。（圖／記者蔡玟君攝）

若想要美食、景點、DIY兼具，他就推薦一日景點玩法，首先可先前往現在礁溪最知名的貓咪咖啡廳「萬記商行」，享受店家自製的早午餐，以及多隻貓店長環繞的療癒時光。

▲▼宜蘭觀光工廠大風吹。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼親子景點「大風吹手作館」結合下午茶與DIY體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭觀光工廠大風吹。（圖／記者蔡玟君攝）

親子則推薦走一趟位於冬山的親子景點「大風吹手作館」，結合下午茶與DIY體驗服務，店家會以科學方式，深入淺出帶領大人小孩親手體驗會下雪的「天氣瓶」，或是「噴砂杯」。

▲▼宜蘭觀光工廠大風吹。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼噴砂杯透過將貼紙貼到玻璃杯上，經過噴砂就能完成。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭觀光工廠大風吹。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭觀光工廠大風吹。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼天氣瓶製作方式結合化學概念，完成後的天氣瓶隨著氣溫變化還會下雪。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭觀光工廠大風吹。（圖／記者蔡玟君攝）

其中噴砂杯最好上手，只要選擇喜愛的貼紙貼在各種造型玻璃杯上，再交由老闆用機器噴砂、接著將貼紙撕掉，就能完成獨屬於自己的特色噴砂杯；「天氣瓶」則結合科學實驗，透過親手製作每個步驟，了解不同化學成分加入後產生的反應，以及溫度環境對於化學成分的影響，最後滴入喜歡的顏色，天氣瓶隨著溫度變化，就能看見瓶中下雪的樣子，非常有趣。

▲▼蘇澳宜蘭餅發明館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼位於蘇澳的免門票觀光工廠「宜蘭餅發明館」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼蘇澳宜蘭餅發明館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼蘇澳宜蘭餅發明館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲可以看到宜蘭餅親手製作現場。（圖／記者蔡玟君攝）

而位於蘇澳的免費景點「宜蘭餅發明館」，結合購買伴手禮、觀光工廠、DIY、拍照等多種體驗，好吃又涮嘴的「宜蘭餅」現在早已進軍各大在地飯店，成為客房內必備點心，簡單的牛舌餅完全以純手工制作，近年更推出多樣化口味，其中又以與阿華田聯名合作的巧克力口味最受歡迎。

▲▼蘇澳宜蘭餅發明館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼也可以體驗親手製作。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼蘇澳宜蘭餅發明館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼蘇澳宜蘭餅發明館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也有多樣化特色拍照打卡造景。（圖／記者蔡玟君攝）

而在宜蘭餅發明館內，除了可以參加導覽，一探宜蘭餅製作樣貌，也可以體驗DIY親手製作，而且現烤出爐就能帶回家；館方也在園區內設計多種打卡點，例如將傳統餅模放大，讓旅客可以坐在其中拍照，還有3D錯視效果場景，讓旅客穿梭在不同場景之間，拍出各式各樣有趣畫面，最後再盡情享受購買各種伴手禮的樂趣。

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