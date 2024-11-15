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隈研吾設計「台中勤美術館」12／13開幕！名畫互動家具3亮點先看

▲台中勤美術館將於12月13日開幕。（圖／勤美術館提供）

▲台中勤美術館將於12月13日開幕。（圖／隈研吾建築都市設計事務所）

記者彭懷玉／綜合報導

在台中勤美洲際酒店10月23日開幕後，緊接著迎來新地標「勤美術館」12月13日開幕！由日本知名建築師隈研吾領軍設計，歷時6年、累積上百張概念草圖、以410坪的曲線屋頂，構成令人驚嘆的藝術空間，是一座「沒有館藏卻處處經典」的美術館，如今再釋出館內亮點，為草悟道再增添一處地景式建築。

▲台中勤美術館將於12月13日開幕。（圖／勤美術館提供）

▲勤美術館室內視覺圖。（圖／勤美術館提供，楊承攝影）

「勤美術館」坐落於國立自然科學博物館及國立台灣美術館之間，為草悟道增添全方位的藝文風景據點，將作為「勤美草悟」生活圈品牌的一員，館方邀請「兩個八月、生活起物googoods design、甫月fuyue」三組台灣設計團隊，為場館量身打造視覺焦點。

▲台中勤美術館將於12月13日開幕。（圖／勤美術館提供）

▲識別設計圖由「兩個八月」操刀，設計出中間帶有大面積留白的LOGO。（圖／勤美術館提供）

品牌識別
勤美術館的品牌識別由台灣知名設計團隊「兩個八月」操刀，設計出中間帶有大面積留白的LOGO，讓人一眼便引發好奇心。設計師莊瑞豪和盧袗雲以場館多年的策展經驗，融合「打開想像」為基礎，希望在視覺上傳遞高互動性、打破場域界線，讓LOGO成為激發創意的象徵。

▲台中勤美術館將於12月13日開幕。（圖／勤美術館提供）

▲勤美術館名作雕塑互動家具，圖為傘架設計。（圖／生活起物 googoods design、陳灩攝影）
公共家具翻玩名作
公共家具方面，「生活起物googoods design」展現場館幽默詼諧的性格，選用藝術大師達利、孟克、米勒之經典作品《記憶的堅持》、《吶喊》、《拾穗》等，打造出互動家具、公共家具、硬體設計等，整體視覺圍繞「顛覆名作」角度出發，帶領大家探索藝術的多元可能性。

▲台中勤美術館將於12月13日開幕。（圖／勤美術館提供）

▲「甫月fuyue」設計的制服運用線性元素與縫褶技法，在布料上延伸鮮明的建築肌理質地。（圖／勤美術館提供）

制服設計
「甫月fuyue」為新一代勤美術館制服擔當，設計師王舜民以場館建築線條為基礎，延伸制服美感，讓員工自在、大方將空間流動感穿在身上。制服運用線性元素與縫褶技法，在布料上延伸鮮明的建築肌理質地，讓制服跳脫傳統型式束縛，不用刻意強調和突顯，也能自然向大眾傳遞工作人員的身份識別。

▲台中勤美術館將於12月13日開幕。（圖／勤美術館提供）

▲旋轉樓梯也融入唐草設計線條，在水平與垂直間牽引出視覺新意。（圖／勤美術館提供，楊承攝影）

不只如此，12月13日開幕後，勤美術館將迎來首檔跨國展覽，邀國人從裡到外打開想像力，巡遊的同時能從中汲取靈感。

關鍵字： 台中旅遊 勤美術館 草悟道

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