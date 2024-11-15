住礁溪老爺酒店送4.8萬元頂級音響　還享免費早、晚餐

▲住礁溪老爺送價值4.8萬元頂級音響。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

礁溪老爺酒店繼2022年與英國CASTLE音響合作創下佳績，今年再度攜手推出「聲.活-音響悅聽專案」，即日起至2025年1月26日，任選3人入住和式景觀套房一晚，或雙人入住露營車兩晚，並含早、晚餐，就送一組市價4萬8000元的真空管音響組，專案價4萬8000元，每日限量五間。

▲▼旅客可選擇入住露營車或是和室景觀房，退房時可將頂級音響帶回家。

此次礁溪老爺酒店再次與英國CASTLE音響品牌合作推出住房專案，旅客可入住17坪和式景觀房或露營車，享受悠閒度假時光同時還能實際體驗頂級音響帶來的迷人樂音，退房後即可將Castle Satellite 喇叭與Sovern SV-360 擴大機的音響組合帶回家，該專案音響限量50組。

▲還能享受館內大浴場等設施。

此外，選擇入住露營車的旅客於周一至周五入住，加碼第3人免費，三天兩夜皆含野營早晚餐，並可至本館享受泡湯與各項設施療癒身心。

▲礁溪晶泉丰旅頂樓無邊際溫泉泳池。（圖／業者提供）

而晶華酒店集團旗下旅宿品牌「晶泉丰旅」與「礁溪捷絲旅」搶攻明年（2025）過年出遊商機，均推出春節早鳥優惠，每人每晚最低1825元起就能在過年期間入住溫泉飯店，享受美人湯外，還附早餐吃到飽，若挑選一泊二食，則有機會享受龍蝦鍋物大餐。

▲▼住礁溪捷絲旅一泊二食還享有龍蝦海陸鍋。（圖／業者提供）

礁溪捷絲旅推出「小龍慶豐年」春節住房專案，優惠期間自2025年1月24日起至2月2日，四人同行入住溫泉家庭房，一泊一食每人每晚1825元起，另提供一泊二食專案，每人每晚3325元起，包含豐盛自助早餐以及龍蝦海陸鍋物套餐。11月30日前於官網訂房還可獲贈「超品起司烘焙工坊」的頂級巧克力夾心餅乾禮盒讓房客帶回家，且訂房加購高鐵車票可享全台最低78折起優惠。

▲▼北投晶泉丰旅（上圖）與礁溪晶泉丰旅（下圖）均推出春節專案。（圖／業者提供）

北投晶泉丰旅與礁溪晶泉丰旅則都推出「乙巳迎春 晶蛇送福」春節住房專案，接受即日起至2025年2月2日前的訂房。北投晶泉丰旅一泊一食，雙人同行每房1萬2600元起；礁溪晶泉則主打一泊二食，四人成行每人每晚最低4875元起。

11月30日前預訂礁溪晶泉丰旅一泊一食春節住房專案，再享限量加贈清酒名品「獺祭純米大吟釀45」，官網訂房加購高鐵車票享全台最低78折起優惠，還可享早餐吃到飽，並到頂樓享受最美無邊際泳池與星光電影院。