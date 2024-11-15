當月壽星吃彩匯4人行1人免費　JR東日本Buffet晚上8點後買一送一

▲台北美福大飯店Buffet餐廳「彩匯」，在入秋季節推出「彩匯辛香味兒」主題活動。（圖／台北美福大飯店提供）

記者黃士原／台北報導

台灣消費者對於香辣美食接受度高，台北美福大飯店Buffet餐廳「彩匯」，在入秋季節推出「彩匯辛香味兒」主題活動，即日起至12月31日午餐與晚餐期間供應，當月壽星還可享4人同行1人免費。而JR東日本大飯店台北自助餐廳則有聖誕主題，年底前平日晚上8點後入場還可買一送一。

▲像是「川味麻辣撸串串」源於四川成都的麻辣火鍋串串。

彩匯自助餐這次的辛香美食主題，匯集了來自印度、泰國、日本和四川等地的經典料理，像是「川味麻辣撸串串」源於四川成都的麻辣火鍋串串，主廚選用霜降牛、松阪豬、羊肩肉、娃娃菜、柳松菇、牛肚、鴨血、豆腐等食材，可自行搭配香油、蒜碎、香菜，或是由花生碎、辣椒粉、黃豆粉調味成的干碟。

▲主廚特調醬汁包括青辣椒汁、煙燻辣椒汁、香蒜辣椒汁及原味辣椒汁（圖／台北美福大飯店提供）

除了川菜之外，泰國料理區推出「辣椒膏炒鮮螃蟹身」，選用泰國當地人使用的辣椒膏，搭配新鮮螃蟹切塊拌炒，另外一道「青木瓜酸辣魚」則是把鱸魚先快速過熱油後再烤，淋上拌入檸檬汁、魚露、蒜末、辣椒等醬汁，混合著青木瓜絲、洋蔥絲及小番茄等，清爽開胃。

▲日本料理中辛辣的山葵醬與柔和的湯辛子，分別搭配山藥絲及章魚與烤雞肉，展現日式料理的辛香風情。（圖／台北美福大飯店提供）

由印度廚師站台的印度料理區，招牌料理「印度辣雞翅」，選用魔鬼椒打成泥，再添加鷹嘴豆粉、辣椒粉及茴香粉等醃料，將雞翅醃製4小時入味再下鍋酥炸。而日本的唐辛子醬烤雞肉與山藥山葵章魚，可品嘗使用辣椒和其他6種不同的香料配製的唐辛子辣粉，以及山葵獨具的嗆辣。

甜點區復刻了今年6位神戶甜點主廚客座帶來的「神戶洋菓子」精華甜點，包括西西里開心果蛋糕、蘋果慕斯塔、鹹口味的帕瑪森瑪德蓮等。「彩匯辛香味兒」主題活動不加價，而且當月壽星可享4人同行1人免費優惠，優惠到12月31日。



▲JR東日本大飯店台北「Brilliant鉑麗安全日餐廳」推出「聖誕感恩祭主題自助餐」。（圖／JR東日本大飯店台北提供）



另外，即日起至2025年1月4日，JR東日本大飯店台北「Brilliant鉑麗安全日餐廳」推出「聖誕感恩祭主題自助餐」，聖誕香料烤火雞、美式楓糖燒烤豬肋排、伊比利豬叉燒豚骨拉麵，以及現煎韓式燒肉、日式壽喜燒等，還有美國爐烤香料肋眼牛排、普羅旺斯香草烤羊排、法式燉牛舌等經典美味，午、晚餐期間無限量供應。

除了聖誕主題餐檯，鉑麗安全日餐廳年底前還祭出2項好康，周一至周五午餐期間，60歲以上顧客可享「壯世代優惠」6折特惠；「LINE好友晚餐優惠」則是周一至周四晚上8點後入場，可享買一送一。