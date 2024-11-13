新推冬蔭功口味！京都流烏龍麵2號店今試營運　11／22前用餐79折

▲冬蔭功烏龍麵。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

由丸莊醬油、麻膳堂攜手日本主廚田中修司，創立的關西京都流「切麥狐狸」烏龍麵專賣店，2號店插旗台北市中山區，今日開始試營運，除了原本6款口味，還新推出限定的冬蔭功烏龍麵。慶祝新店開幕，11月22日前用餐79折，11月23日吃麵半價。

切麥狐狸主打關西風京都風味，烏龍麵採用日清麵粉，結合主廚田中修司特調水鹽比例，捨棄傳統圓形及方形麵形，改以長扁形製成，且研發呈現微波浪幅度的麵體，因此更容易吸附湯汁及入味。

▲「切麥狐狸」2號店今日開始試營運。（圖／業者提供）

今天開始試營運的中山店，推出2款限定口味，分別是有勾芡湯頭的「狸貓烏龍麵」及泰式風味的「冬蔭功烏龍麵」。狸貓烏龍麵重點則是在湯頭加入薑泥熬煮且運用琉璃芡工法，最後加上刀切條狀的豆皮；冬蔭功烏龍麵研發構想來自著名的泰國酸辣湯，除了魚露、辣蝦油、香茅、檸檬葉、椰奶等基本食材，主廚田中修司還加了特有配方。

▲有勾芡湯頭的「狸貓烏龍麵」。（圖／業者提供）

▲咖喱牛肉烏龍麵。（圖／業者提供）

除了2款限定口味，2號店還供應「牛肉烏龍麵」、「咖喱牛肉烏龍麵」、「咖喱海老天麩羅烏龍麵」、「海老白醬烏龍麵」、「海帶芽烏龍麵」等全新品項，以及創始店的6款口味。

歡慶2號店開幕，即日起至11月22日的試營運期間，用餐即享79折，11月23日開幕日，點任一款烏龍麵享半價優惠（大碗及小碗皆適用），11月24日至12月8日點任一款烏龍麵，加碼贈送時旬三品。

▲長田本庄軒炒麵專門店南西店明天開幕，上圖為「Bokkake經典炒麵」。（圖／記者黃士原攝）

另外，日式炒麵專門店「長田本庄軒」的天母店才剛開幕不久，第3家分店─南西店也將於明天開幕，當天Bokkake經典炒麵買一送一（限量50名），11月15日結帳消費滿500元送500元抵用券（限量50名）。

長田本庄軒是神戶知名炒麵專門店，招牌餐點為「Bokkake經典炒麵」，美味秘密就是特製的Bokkake牛筋雜煮，這道特色料理是神戶居民在戰後糧食不足之際，利用牛筋以及增加飽足感的蒟蒻，創造出鹹甜入味的家庭料理，而長田本庄軒則是把這傳統料理加上自製麵條，可吸附牛筋雜煮醬汁。