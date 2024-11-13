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CoCo「指定飲品買1送1」今天限定喝！每杯不到38元

▲▼CoCo莓莓派對。（圖／CoCo提供）

▲CoCo今天推莓莓派對買1送1。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「CoCo」每周限定好友日來了，本周祭出「莓莓派對買1送1」優惠，今（13）日只要透過指定線上點單平台下單即享優惠，每人最多買2送2。

CoCo本周好友日推「大杯莓莓派對第2杯0元」優惠，等於買1送1，只要花75元就能喝到2杯，換算下來每杯不到38元，且飲品的糖度、冰量還能任選，今日開放於官方LINE領券，每人最多可獲2張券，限於都可訂線上點單平台使用，優惠以自取為主、須於當日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

「莓莓派對」是選用清爽四季春青茶佐以新鮮檸檬片，再結合草莓、蔓越莓，打造酸甜滋味，每一口都能喝到果粒與茶香融合的口感，冷、熱喝都沒問題。

▲▼「TEA TOP第一味X耍廢貓的日常」跨界聯名。（圖／TEA TOP第一味提供）

▲TEA TOP祭出3大飲品買1送1限時優惠。（圖／TEA TOP第一味提供）

另，TEA TOP第一味至11月19日前也有「3大飲品買1送1」優惠，品項包括「茉茗青妙」、「轟蜜芽咧芽咧」、「日月潭紅茶」皆可享買1送1，只要透過外送平台Uber Eats即享優惠，每人每品項限購5組。

其中，「茉茗青妙」是選用清新茉莉花香茶搭配升級液態奶，口感絲滑醇厚；「轟蜜芽咧芽咧」則加入台灣百分百蜂蜜，打造花香融合蜂蜜的蜂蜜鮮奶茶。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 CoCo 買1送1 TEA TOP第一味

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