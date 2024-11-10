雙11餐飲優惠一次看！豬肋排買1送1　身分證中4碼「套餐1111元」

▲FRIDAYS雙11推出炭烤豬肋排買1送1。（圖／開展集團提供）

記者黃士原／台北報導

明天就是雙11購物節，不只電商祭出眾多優惠，餐飲業也搶搭這波商機，像是TGI FRIDAYS推出1日限定的炭烤豬肋排買1送1，燒肉同話則是祭出身分證有4個「1」，指定套餐特價1111元，以下整理多家餐廳超值好康。

TGI FRIDAYS

TGI FRIDAYS明天推出1日限定的炭烤豬肋排買1送1。炭烤豬肋排是品牌經典招牌菜色，將整塊鮮嫩豬肋排，以特別的烹調法慢火炭烤後，塗上蘋果烤肉醬，再慢火烘烤，一口咬下散發層層肉香。

▲身分證4碼中1碼並消費牛排主餐即可免費吃冠軍豬肋排1份。（圖／開展集團提供）

德州鮮切牛排

德州鮮切牛排周年慶優惠到11月11日，只要身分證件中含有「1025」4碼「任1碼」的消費者，於門市出示有效證件，並內用點購900元以上牛排主餐（不包含雙主菜與3主菜）1份，就送特製四骨冠軍豬肋排1份。

▲炙燒起士秋鮭11/30前特價30元。（圖／爭鮮提供）

爭鮮

爭鮮迴轉壽司及爭鮮PLUS11月同步祭出優惠，羅勒赤蝦（11/4-11/17）、炙燒起士秋鮭（11/4-11/30）原價40元，優惠期間只要30元。11月18日至11月30日「鮮蝦壽司」2+1貫特價30元，平均1貫只要10元。

外帶「爭鮮gogo」祭出加購活動，11月11日前購買任一餐盒或丼飯，可享11元加購香甜甘栗、香甜小紫薯或香甜小甘薯。部分爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市不參與活動，詳請見官網。

其他雙11優惠部份，「MAGiC TOUCH」11月11日黃金炸蝦手卷第2件11元，「定食8」則是祭出鳳梨柳橙冰茶買1送1。針對APP會員，當日上午11點11分至下午1點11分，下載爭鮮APP並加入會員點擊票券夾，即可獲得「11盤折1盤」優惠券（價值30元）。

▲11月到全台壽司郎店內消費11次，可獲得1100元折價券。（圖／壽司郎提供）

壽司郎

壽司郎11月30日前推出雙11優惠活動，在全台店鋪用餐，單筆消費折價後滿350元以上，即可獲得1張集點卡，每次消費折價後滿350元可集1點，每日最多可得1點，集滿11點即可獲得1100元折價券。此外，只要於官方臉書的活動貼文完成指定動作，便可獲得抽獎資格，獎品包括康寧餐具組、微波爐及雙耳湯鍋。

▲叁加叁泡椒酸菜魚新推「叁記火山排骨」，11月底前到門市享用還能享雙11限時折扣。（圖／這一鍋集團提供）

叁加叁泡椒酸菜魚

叁加叁泡椒酸菜魚推出全新「叁記火山排骨」，即日起至11月30日點購並在IG打卡完成指定動作，單筆消費滿千現折111元。活動期間，品牌加碼祭出「你有1，我招待」優惠方案，身分證有3個「1」，可免費獲贈1份「搖滾魚皮」，若有兩個「1」招待「涮嘴小菜」（任選1份）。

▲身分證有4個1，燒肉同話指定雙人套餐1111元。（圖／這一鍋集團提供）

燒肉同話

燒肉同話雙11活動時間只到11月15日，平日到店用餐，身分證中有4個「1」且提前完成電話預訂，可享同話特選嚴選豚肉雙人套餐或極品經典美澳全牛雙人套餐特價1111元，每店限量10組；有3個「1」可以免費兌換「澳洲和牛板腱」（價值480元），有兩個「1」則可兌換「松阪豚瑰花」1份（價值180元）。

▲身分證號碼有3個「1」，11月15日前平日到這一小鍋用餐，可免費獲得任選單點肉品1份。（圖／這一鍋集團提供）

這一小鍋

身分證號碼有3個「1」，11月15日前平日到這一小鍋用餐，可免費獲得任選單點肉品1份；有2個「1」可用11元的價格選購雪花牛或伊比利豬1份。

▲三商巧福雙11優惠，買半筋半肉牛肉麵套餐送番茄肉醬乾拌麵。（圖／三商餐飲提供）

三商餐飲

三商餐飲「雙11美食狂歡1+1」活動明天是最後1天，會員只需1點紅利點數，即可在三商i美食卡APP上兌換雙11限定的「1+1美食票券」，以下為8大品牌優惠一覽。

●三商巧福：買「半筋半肉牛肉麵套餐」（$255）送「番茄肉醬乾拌麵」（$95）。

●拿坡里：買「大披薩」（$369）送「3塊炸雞」（$174）。

●福勝亭：買「厚切活力豬排定食套餐」（$350）送「鮮嫩炸雞柳定食」（$210）。

●三商鮮五丼：買「爪哇咖哩菲力豬排丼套餐」（$249），送「招牌牛丼」（$119）。

●品川蘭：買「滿漢三寶牛肉麵套餐」（$380）送「蘭．雪花牛肉麵」（$250）。

●三商炸雞：買「4塊咔啦腿排」（$232）送「4塊咔啦腿排」（$232）。

●BANCO：買「雙人南義披薩套餐」（$990）送「清炒蘑菇櫛瓜蒜香生麵」（$240）。

●巧福PLUS：買「鴨血豆腐煲套餐」（$215）送「紅油皮蛋肉醬麵」（$90）。

▲「丰禾」在王品瘋美食App大撒優惠券，憑券消費雙人套餐只要1111元，等於現打86折。（圖／王品提供）

丰禾台味風格料理

王品集團旗下中餐「丰禾 台味風格料理」，日前在王品瘋美食App大撒優惠券（截至今日早上10點30分還剩215份），憑券消費雙人套餐只要1111元，等於現打86折。

▲舞古賀Mini鍋誠品松菸⾨市11/11前消費指定鍋物，送85元的豪華鹹酥雞。（圖／舞古賀提供）

舞古賀

高雄日式鍋物「舞古賀」首度插旗台北適逢雙11，Mini鍋誠品松菸門市昨日起連3天推出優惠，消費南洋叻沙鍋、泰式冬蔭鍋、剝⽪辣椒鍋、人氣麻奶鍋、重慶酸辣魚鍋任一口味，就送85元的豪華鹹酥雞。

▲柒息地雙11優惠「天使紅蝦、鯖魚」組合買1送1。（圖／柒息地提供）

柒息地

連鎖串燒居酒屋柒息地雙11優惠明天起至11月15日，只要到門市內用，天使大紅蝦及鯖魚組合可享買1送1（組合內含4隻紅蝦與2份鯖魚），數量有限，送完為止。