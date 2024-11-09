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丹丹漢堡40周年慶！消費滿額抽可愛公仔　登錄發票再抽黃金鳥

▲丹丹漢堡40周年！消費滿額抽可愛公仔。（圖／取自丹丹漢堡七賢店臉書）

▲丹丹漢堡40周年！消費滿額抽可愛公仔。（圖／取自丹丹漢堡七賢店臉書）

記者黃士原／台北報導

有「速食南霸天」稱號的丹丹漢堡，40周年慶祝活動昨日登場，單筆消費滿159元就可抽可愛公仔，登錄發票還可參加抽獎，有機會把PS5、iPhone 16手機、東京雙人來回機票及黃金丹丹鳥帶回家。

創立於1984年的丹丹漢堡有「速食南霸天」稱號，不只受到南部人喜愛，許多人到台南、高雄玩也會指名朝聖。今年邁入40周年，業者昨日起至明年1月23日推出慶祝活動，單筆消費滿159元，就可以參加抽獎1次，滿318元可抽獎2次，1獎及2獎是「調皮搗丹」公仔盲盒，3獎為產品優惠券。

▲許多人到台南、高雄玩也會指名朝聖丹丹漢堡。（圖／資料照）

除了滿額抽公仔，登錄發票還再抽獎（雙周抽一次），獎品包括PS5（Slim）光碟版主機（3名）、追覓dreame X40 Ultra雙仿生AI全能旗艦機皇（3名）、iPhone 16 Pro 256GB（3名）、中華航空東京雙人來回機票（1名）、黃金丹丹鳥（999純金，10名）。

這次消費滿額抽獎的「調皮搗丹」公仔盲盒，共有悟空丹、赤鬼丹、殭屍丹、魔女丹4款，以及1款隱藏版。由於造型十分可愛，有網友說「好棒的理由可以吃丹丹」、「太可愛了吧好想要」、「要來認真吃丹丹了」、「不好中，今天開始努力吃丹丹」。

▲韓劇《來自星星的你》千頌伊最愛「BHC炸雞」台灣首店11月11日正式開幕。（圖／記者蕭筠）

另外，韓劇《來自星星的你》千頌伊（全智賢飾）最愛「BHC炸雞」終於登台，台灣首店就開在大巨蛋B2，一口氣搬出6款炸雞口味，包括人氣TOP3「星星炸雞」、「金王炸雞」及「醬王炸雞」，還有各式韓式點心小吃像是起司球、年糕熱狗串等，菜單、價格通通一次看，11月11日起正式開幕，並祭出炸雞買一送一限時優惠。

▲「金王炸雞」為必吃口味之一。（圖／記者蕭筠）

「BHC炸雞大巨蛋店」首波網羅6款炸雞口味，皆是使用大成新鮮冷藏雞肉製成，且為滿足台灣人喜好，特意選用大棒腿、小棒腿、二節翅及去骨腿塊共4部位，並以韓國原裝進口葵花籽油現點現炸，搭配2段式油炸工序，提升風味及脆度。

關鍵字： 美食雲 丹丹漢堡 調皮搗丹 速食南霸天

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