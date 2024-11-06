ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

人氣IP「阿尼斯特」現身薰衣草森林！12月底前打卡送限定好禮

▲薰衣草森林「橘橘季首波活動-尋找阿尼斯特」即日起至12/31登場。（圖／薰衣草森林提供）

▲薰衣草森林「橘橘季首波活動-尋找阿尼斯特」即日起至12/31登場。（圖／薰衣草森林提供）

記者彭懷玉／綜合報導

薰衣草森林攜手人氣IP「阿尼斯特」，推出4個月的駐園活動，讓阿尼斯特成為台中新社和新竹尖石兩店的「駐園大使」。此次聯名帶來了吸睛的戶外裝置藝術，包括阿尼斯特大型球體、大面窗貼和多處造型立牌，踏進園區，隨處都會發現橘色小怪獸蹤跡，為旅人帶來俏皮又療癒的森林探索之旅。

▲薰衣草森林「橘橘季首波活動-尋找阿尼斯特」即日起至12/31登場。（圖／薰衣草森林提供）

▲阿尼斯特成為台中新社和新竹尖石兩店的「駐園大使」。（圖／薰衣草森林提供）
薰衣草森林ｘ阿尼斯特聯名系列商品
本次聯名適逢薰衣草森林的「南瓜節」，期間限定的南瓜冰淇淋成為園區必吃美食。聯名商品還包括玻璃杯、帆布袋和水壺等，皆以阿尼斯特的可愛形象為設計元素，讓粉絲們可以把這隻小怪獸帶回家。

▲薰衣草森林「橘橘季首波活動-尋找阿尼斯特」即日起至12/31登場。（圖／薰衣草森林提供）

▲▼期間限定的南瓜冰淇淋為園區必吃美食；聯名商品還包括玻璃杯、帆布袋和水壺等。（圖／薰衣草森林提供）

▲薰衣草森林「橘橘季首波活動-尋找阿尼斯特」即日起至12/31登場。（圖／薰衣草森林提供）

香草植感療癒體驗
創辦人庭妃策劃的「香草植感行程」，是薰衣草森林經典且具儀式感的活動之一，從探索森林香草、體驗香草萃取、香草饗宴，最後還會贈送療癒小禮，讓旅人沉浸在芳香與自然的氛圍中。

▲薰衣草森林「橘橘季首波活動-尋找阿尼斯特」即日起至12/31登場。（圖／薰衣草森林提供）

▲創辦人庭妃策劃的「香草植感行程」，是薰衣草森林經典且具儀式感的活動之一。（圖／薰衣草森林提供）

薰衣草森林的創辦人庭妃、慧君致力於環保與自然的理念，2023年達成15項人氣商品的碳中和認證，成為台灣首座零碳旅行地標，為旅人持續提供零碳、健康的新型態旅遊選擇。

▲薰衣草森林「橘橘季首波活動-尋找阿尼斯特」即日起至12/31登場。（圖／薰衣草森林提供）

▲從探索森林香草、體驗香草萃取、香草饗宴，最後還會贈送療癒小禮。（圖／薰衣草森林提供）
橘橘季首波活動：尋找阿尼斯特
活動時間：即日起至2024年12月31日
活動規則：
在園區任意3個阿尼斯特據點拍照並上傳至FB或IG。
標註薰衣草森林台中新社店或新竹尖石店。
至服務台展示上傳畫面，即可獲得阿尼斯特限定明信片，前50名完成任務者另贈森林好禮。

台中新社店
地址：台中市新社區中興街20號
電話：(04)2593-1066

新竹尖石店
地址：新竹縣尖石鄉嘉樂村嘉樂129號
電話：(03)584-2013

關鍵字： 薰衣草森林 賞花旅遊 新竹縣旅遊 台中市旅遊 尖石鄉旅遊 新社旅遊 阿尼斯特

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

搶不到周杰倫門票怎麼辦？　神人做下水道模擬器超有才

推薦閱讀

台北東區新開幕蔬食餐廳開賣XXL瑪德蓮

台北東區新開幕蔬食餐廳開賣XXL瑪德蓮

肉次方桃園首店！中壢元化店試營運

肉次方桃園首店！中壢元化店試營運

手搖飲5大飲品買1送1限時2周喝

手搖飲5大飲品買1送1限時2周喝

走進「界霧島」緩慢電車穿過飄逸芒海

走進「界霧島」緩慢電車穿過飄逸芒海

人氣IP「阿尼斯特」現身薰衣草森林

人氣IP「阿尼斯特」現身薰衣草森林

德國二星主廚客座高雄漢來牛排館

德國二星主廚客座高雄漢來牛排館

一揭最新夢幻列車「海風號」魅力！

一揭最新夢幻列車「海風號」魅力！

COLD STONE聯名beard papa’s！

COLD STONE聯名beard papa’s！

日本3特色溫泉旅館泡湯看海超chill

日本3特色溫泉旅館泡湯看海超chill

釣鱷魚！搭船探險湄公河上秘境餐廳

釣鱷魚！搭船探險湄公河上秘境餐廳

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

開箱／觀光列車「海風號」12/7首航！

BAKE CHEESE TART重回台灣

手搖飲雙11限定「蜜香紅茶11元喝」

連地址都沒有！漁村裡的卡拉OK快炒店

日本有新樂園！沖繩JUNGLIA明年開幕

手搖飲「擂焙珍奶買1送1」只有1天

名廚江振誠欽點！基隆廟口魯排骨飯

限時送星宇航空日本不限航點機票

高雄飯店買一送一、享免費早餐

雙11優惠！爭鮮蝦壽司1貫10元

熱門行程

最新新聞更多

台北東區新開幕蔬食餐廳開賣XXL瑪德蓮

肉次方桃園首店！中壢元化店試營運

手搖飲5大飲品買1送1限時2周喝

走進「界霧島」緩慢電車穿過飄逸芒海

人氣IP「阿尼斯特」現身薰衣草森林

德國二星主廚客座高雄漢來牛排館

一揭最新夢幻列車「海風號」魅力！

COLD STONE聯名beard papa’s！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366