人氣IP「阿尼斯特」現身薰衣草森林！12月底前打卡送限定好禮

▲薰衣草森林「橘橘季首波活動-尋找阿尼斯特」即日起至12/31登場。（圖／薰衣草森林提供）



記者彭懷玉／綜合報導

薰衣草森林攜手人氣IP「阿尼斯特」，推出4個月的駐園活動，讓阿尼斯特成為台中新社和新竹尖石兩店的「駐園大使」。此次聯名帶來了吸睛的戶外裝置藝術，包括阿尼斯特大型球體、大面窗貼和多處造型立牌，踏進園區，隨處都會發現橘色小怪獸蹤跡，為旅人帶來俏皮又療癒的森林探索之旅。

▲阿尼斯特成為台中新社和新竹尖石兩店的「駐園大使」。（圖／薰衣草森林提供）



薰衣草森林ｘ阿尼斯特聯名系列商品

本次聯名適逢薰衣草森林的「南瓜節」，期間限定的南瓜冰淇淋成為園區必吃美食。聯名商品還包括玻璃杯、帆布袋和水壺等，皆以阿尼斯特的可愛形象為設計元素，讓粉絲們可以把這隻小怪獸帶回家。

▲▼期間限定的南瓜冰淇淋為園區必吃美食；聯名商品還包括玻璃杯、帆布袋和水壺等。（圖／薰衣草森林提供）





香草植感療癒體驗

創辦人庭妃策劃的「香草植感行程」，是薰衣草森林經典且具儀式感的活動之一，從探索森林香草、體驗香草萃取、香草饗宴，最後還會贈送療癒小禮，讓旅人沉浸在芳香與自然的氛圍中。

▲創辦人庭妃策劃的「香草植感行程」，是薰衣草森林經典且具儀式感的活動之一。（圖／薰衣草森林提供）



薰衣草森林的創辦人庭妃、慧君致力於環保與自然的理念，2023年達成15項人氣商品的碳中和認證，成為台灣首座零碳旅行地標，為旅人持續提供零碳、健康的新型態旅遊選擇。

▲從探索森林香草、體驗香草萃取、香草饗宴，最後還會贈送療癒小禮。（圖／薰衣草森林提供）



橘橘季首波活動：尋找阿尼斯特

活動時間：即日起至2024年12月31日

活動規則：

在園區任意3個阿尼斯特據點拍照並上傳至FB或IG。

標註薰衣草森林台中新社店或新竹尖石店。

至服務台展示上傳畫面，即可獲得阿尼斯特限定明信片，前50名完成任務者另贈森林好禮。

台中新社店

地址：台中市新社區中興街20號

電話：(04)2593-1066

新竹尖石店

地址：新竹縣尖石鄉嘉樂村嘉樂129號

電話：(03)584-2013