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好想去！無邊際金黃花海　春遊貴州山水人文風情

文／七逗旅遊網　圖／鳳凰旅遊

大陸團禁團令目前尚未開放，待開放後最想去看無邊際的黃金油菜花田！

貴州油菜花開得相當早，有中國開得最早的油菜花海，每年冬至前後興義萬峰林花海與大家見面，之後是羅平、貴定地區滿滿金黃色花田登場。

春遊貴州，欣賞油菜花田大自然美景，再看當地的特殊地景與人文風情，如果有機會走一趟，絕無僅有的季節旅遊將讓人畢生難忘。

▲▼七逗旅遊網,鳳凰旅遊,貴州。（圖／七逗旅遊網提供）

▲興義萬峰林油菜花海美景，宛如精緻的山水畫。

貴州油菜花開得相當早，每年冬至前後，興義萬峰林下的油菜花相繼綻放，到春節時，已是滿目金黃。花海沿納灰河次第分佈，與峰林、村莊互相映襯，既有春花之明媚，更有山地田園之韻味。

▲▼七逗旅遊網,鳳凰旅遊,貴州。（圖／七逗旅遊網提供）

▲興義油菜花海在萬峰林下綻放。

「天下山峰何其多，惟有此處峰成林」，這是明代著名旅行家徐霞客對萬峰林的讚美。萬峰林位於馬嶺河峽谷風景區中下游，以氣勢宏大、造型美、峰巖奇特著名，來到這裡賞花，同時能細看連綿不絕的山峰群。

▲▼七逗旅遊網,鳳凰旅遊,貴州。（圖／七逗旅遊網提供）

▲羅平的梯田又稱螺絲田，開滿油菜花時美不勝收。

從興義出發，行車約1.5小時可以到達羅平。每年春天，20萬畝油菜花在羅平競相爭放，放眼望去，是一片無際的金黃色海洋。而牛街附近的花田是小巧精緻的梯田，隨著山勢一圈又一圈，彷彿是螺絲的旋紋，所以又稱為螺絲田。

▲▼七逗旅遊網,鳳凰旅遊,貴州。（圖／七逗旅遊網提供）

▲羅平金雞峰叢彷彿是渾然天成的金黃色花園。

在羅平金雞峰叢，步行一小段路進入油菜花海間，再爬上一個小山，登頂瞭望，數不盡的喀斯特地貌，蔚為奇景，坐落在油菜花海間，大片的花海景觀令人震撼，眼前就是一座渾然天成的遼闊花園。

▲▼七逗旅遊網,鳳凰旅遊,貴州。（圖／七逗旅遊網提供）

▲荔波大小七孔景區，山光水色秀美精巧。

離貴州省會貴陽約一小時車程的貴定，每年二月中下旬，近萬畝油菜花和千傾李花競相盛開，金黃與雪白相互交錯，被稱為「金海雪山」，是另一處自然勝景。貴定附近的荔波，有知名的荔波大小七孔，分為小七孔景區和大七孔景區，山光水色秀美精巧，氣氛古樸幽靜。▲▼七逗旅遊網,鳳凰旅遊,貴州。（圖／七逗旅遊網提供）

▲旅遊貴州必訪西江千戶苗寨。

除了自然美景，貴州也有特殊人文風情，在世界第一大苗族自然村寨，戶戶之間以青石板路串連，楓樹成林，約有千多戶人家，所以稱為「千戶苗寨」。

千戶苗寨四面環山，重巒疊嶂，梯田依山順勢直連雲天，白水河穿寨而過；寨內吊腳樓層層疊疊順山勢而建，房前屋後有翠竹點綴，值得細細欣賞。

▲▼七逗旅遊網,鳳凰旅遊,貴州。（圖／七逗旅遊網提供）

▲貴州梵淨山是中國第53處世界遺產。

貴州位於雲貴高原東部，有著許多的特殊地貌，像是大家所熟知的亞洲第一大瀑布～黃果樹瀑布，還有地球最美麗的裂縫～馬嶺河峽谷、 世界地質公園織金洞、黔北風景獨特的赤水等。

而2018年被列入世界自然遺產名錄的梵淨山，被稱為貴州第一名山，由於此處是黃河以南最早從海洋中抬升的古老陸地，經過長年風化，可見孤峰突兀、斷崖陡絕、溝谷深邃等，是十幾億年時間累積而成的大自然傑作。

（配合政府赴陸禁團令政策，行程僅供參考，政府禁團令解除方可出團。）

推薦行程
１~２月出發：
★【2019國際金旅獎】貴州大全覽11日（羅平.興義.貴定油菜花季）
https://reurl.cc/vvlWAy
★【2019國際金旅獎】貴州大全覽+世界美食之都~順德12日（羅平.興義.貴定油菜花季）
https://reurl.cc/OrZaqA

３月出發：
【2019國際金旅獎】貴州大全覽11日（羅平.興義.貴定油菜花季+平壩櫻花）
https://reurl.cc/7dgpqD
【2019國際金旅獎】貴州大全覽+世界美食之都~順德12日（羅平.興義.貴定油菜花季+平壩櫻花）
https://reurl.cc/0d5XeK

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關鍵字： 七逗旅遊網 鳳凰旅遊 貴州

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