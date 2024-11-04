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日本名店BAKE CHEESE TART重回台灣！快閃時間、地點曝光

▲日本名店BAKE CHEESE TART重回台灣！覆盆子。巧克力。原味起司塔（圖／業者提供）

▲日本名店BAKE CHEESE TART重回台灣，即日起在統一時代百貨台北店、誠品生活松菸開設快閃店。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

日本排隊名店BAKE CHEESE TART因疫情短暫別離台灣，睽違3年後重新回歸，即日起在統一時代百貨台北店、誠品生活松菸開設快閃店，販售6種口味，每顆82元起。另外，購買任一口味起司塔6入組，即可獲得限定抽獎資格，獎品包括保溫瓶、復刻托特包、起司塔2入兌換券等。

BAKE CHEESE TART來自日本北海道，專賣起司塔單一品項，將3種起司依比例調配出獨特口感的慕斯內餡，塔皮製作時已烘烤過一次，到店後會再與內餡再次烘烤過，二次燒製法讓塔皮特別的酥脆。

▲日本名店BAKE CHEESE TART重回台灣！覆盆子。巧克力。原味起司塔（圖／業者提供）

▲巧克力起司塔（圖／業者提供）

BAKE CHEESE TART 2021年因疫情短暫別離台灣，經過3年後重新回歸，即日起在統一時代百貨台北店（明年1/31結束）、誠品生活松菸（明年4/30結束）開設快閃店，除了原味起司塔之外，還販售巧克力、抹茶、草莓、覆盆子與焦糖等5種口味，每顆82元至85元。

▲日本名店BAKE CHEESE TART重回台灣！覆盆子。巧克力。原味起司塔（圖／業者提供）

▲覆盆子起司塔。（圖／業者提供）

慶祝BAKE CHEESE TART再度登台，2家快閃店同步推出滿額優惠，購買原味2入可享半價加購抹茶起司塔，選購任一口味6入組，即可獲得抽獎資格，獎品包括保溫瓶、復刻托特包、起司塔2入兌換券、官網免運折扣碼等，數量有限，送完為止。

▲「Mister Donut x Cona’s妮娜巧克力」聯名即日起開跑。（圖／Mister Donut提供）

另外，巧克力季到了！甜甜圈品牌「Mister Donut」攜手台灣金牌巧克力「Cona’s妮娜巧克力」，選用在地食材結合苦甜巧克力，推出5款聯名甜甜圈+2款現作飲品，即日起於全門市限量開賣，並祭出限時買5送2、買6送3及飲品買1送1優惠。

關鍵字： 美食雲 BAKE CHEESE TART 起司塔

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