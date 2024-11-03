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最低下殺42折！ITF台北旅展烤鴨、牛排餐券優惠懶人包

▲天成世貿國際會館翠庭旅展推出「明爐烤鴨三吃兌換券」，每張2250元。（圖／天成飯店提供）

▲天成世貿國際會館翠庭旅展推出「明爐烤鴨3吃兌換券」，每張2250元。（圖／天成飯店提供）

記者黃士原／台北報導

ITF台北國際旅展邁入第3天，除了人氣超旺的自助餐券外，飯店也販售其他商品，像是國人很愛的烤鴨最低57折，龍蝦牛排雙人套餐更下殺42折，以下整理烤鴨、牛排優惠餐券供大家參考。

烤鴨優惠餐券

台北天成大飯店

翠庭招牌烤鴨4人合菜兌換券原價5280元+10%，特價3980元，69折。

天成世貿國際會館

翠庭明爐烤鴨3吃兌換券原價2880元+10%，特價2250元，71折。

台北遠東香格里拉

香宮粵菜餐廳烤鴨海鮮雙享4人套餐原價9346元，特價5888元，約享63折。

望月樓

廣式片皮鴨2吃1張原價2486元，特價1800元，享72折。

▲凱華樓中華料理的「黃袍北京烤鴨」選用3.3至3.5公斤的櫻桃鴨。（圖／JR東日本飯店台北提供）

▲凱華樓中華料理的「黃袍北京烤鴨」選用3.3至3.5公斤的櫻桃鴨。（圖／JR東日本飯店台北提供）

JR東日本飯店台北

凱華樓中華料理黃袍北京烤鴨1鴨3吃（週一至週日午、晚餐適用）2580元/張，約72折。

台北六福萬怡酒店

●粵亮廣式料理靓皮烤鴨平日2吃券，原價2948元，特價2199元，75折。
●粵亮廣式料理神仙乾坤燒鵝4吃券（加贈港點3品），原價6270元，特價3999元，64折。

台北萬豪酒店

宴客樓平假日冠軍烤鴨3重奏特價3580元/張，82折。

大倉久和大飯店

桃花林富套餐單人券原價2860元，特價2400元，84折。

台北圓山大飯店

平假日金龍片皮鴨烤鴨4吃4人餐原價8734元，特價4980元，57折。

故宮晶華

平日招牌片皮鴨4人分享餐優惠券原價5412元，特價3999元，74折。

凱撒飯店集團

桃木片皮鴨聯合美饌套券1套4張原價5500元，特價3996元，73折。

新竹喜來登

采悅軒中餐廳八色脆皮片皮鴨3吃券，原價3058元，特價2380元，78折。購買5張送八色脆皮半鴨2吃券1張。

▲台北萬豪酒店Lobby Lounge「平假日晚間牛排吃到飽單人券」旅展優惠75折。（圖／台北萬豪酒店提供）

牛排優惠餐券

台北萬豪酒店

Lobby Lounge「平假日晚間牛排吃到飽單人券」，1套5張，原價每張1595元，旅展價每張1199元，75折。

台北花園大酒店

●PRIME ONE牛排館平日商業午餐兌換券1套5張，原價5900元+10%，售價5000元，77折。
●PRIME ONE牛排館美國Prime濕式熟成45天肋眼牛排12oz雙人套餐券，原價4880元+10%，售價4180元，78折。

晶華酒店

azie美國頂級爐烤肋眼牛排雙人優惠券原價2376元，特價1799元，76折。

台北圓山大飯店

●平日圓山牛排館雙人嚐鮮套餐券原價4700元，特價2699元，57折。
●假日圓山牛排館 海陸雙人套餐券原價5300元，特價3099元，58折。

台北艾麗希爾頓格芮精選酒店

●LA FARFALLA義式餐廳頂級龍蝦＆特選牛排雙人饗宴，1張9548元，特價3999元， 42折。
●LA FARFALLA義式餐廳現切牛排吃到飽下午餐雙人券，1張原價2376元，特價1599元，67折。

台北君悅酒店

寶艾西餐廳米其林餐盤推薦主廚精選寶艾海陸盤雙人套餐券，原價7106元，特價4999元，7折。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 烤鴨 牛排

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