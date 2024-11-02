ITF旅展第二天「晶華狂賣3000萬」登銷售王　寒舍單筆就破800萬

▲晶華酒店榮登旅展第二天銷售王。（圖／記者彭懷玉攝）

記者蔡玟君／台北報導

ITF台北國際旅展今（2日）第二天，適逢好天氣，吸引大量人潮前往。根據官方統計，單日逛展人潮破10.6萬人次，而飯店銷售方面，晶華酒店以現場加線上業績單日狂飆3000萬元，成為銷售王；寒舍集團單日業績2000萬元，其中出現單筆就刷800萬餐券的百萬刷手，同樣表現搶眼。

晶華酒店表示，今天展場與線上買場均湧現人潮和買氣，其中出現單筆450萬的刷手，購買晶華自助餐環遊券，這也帶動自助餐券單日業績破1500萬，創造歷史新高數字，也讓栢麗廳創下單一餐廳業績5000萬元的紀錄，預計整檔可再向上攀升至7000萬。

展場另有傳產洽談單筆2700萬元的大單，主要欲購買9999元的晶華國際酒店集團環遊住宿券。而為慶祝晶華自助餐券破銷售紀錄，晶華決定國際旅展加碼優惠，在接下來旅展兩天限量推出「栢麗廳假日雙人餐券」，每張3699元。

▲寒舍集團出現單筆800萬的百萬刷手訂單。（圖／寒舍集團提供）

寒舍集團表示，今天業績狂賣2000萬元，截至今日為止，寒舍集團旅展現場業績已達5000萬，連同10月開賣線上旅展與快閃櫃銷售額，整體總業績已破1億元。

今日更出現多組「百萬刷手」大宗訂單，單筆最高為800萬，同樣為購入台北喜來登「十二廚」、台北寒舍艾美酒店「探索廚房」自助餐券，顯見今年自助餐券相當受到企業行號的青睞。

▲老爺酒店集團住宿券持續熱銷。（圖／記者蔡玟君攝）

老爺酒店集團第二天銷售總額高達1200萬元，其中「1萬9999元溫泉酒店聯賣券」可同時入住礁溪老爺、知本老爺、北投老爺，超優惠價格吸引消費者揪團瘋搶。還有「1萬8999元礁溪樂活三天兩夜」雙人含早餐，加贈ㄧ次晚餐，同樣備受民眾青睞。