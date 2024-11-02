日本泡湯賞楓地3選！看紅葉地毯、金黃銀杏　住米其林星鑰旅館

▲那須溫泉的大丸溫泉旅館以擁有秘湯而聞名。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

賞楓季節到來，除了遊走在紅葉名所外，能邊泡湯邊欣賞楓紅美景也很浪漫。本篇選出3處日本溫泉鄉，同時擁有浪漫美景又能享受溫泉洗禮。

栃木縣 那須溫泉

距離東京僅兩時車程的那須地區因為日本皇室別館所在而有了皇室度假區的美稱，其中，那須溫泉位於栃木北部的那須高原上，已有超過1300年的悠久歷史。

若想尋找特色溫泉旅宿，「大丸溫泉旅館」以擁有秘湯而聞名，「北溫泉」不僅擁有160年歷史，還因作為阿部寬主演電影《羅馬浴場》中的取景地而知名；「那須別邸回」則是近年新修而成，做為當地自昭和時期早期以來的溫泉飯店代表「山水閣」新作，以僅有10間套房的規格融合了傳統的日本設計和現代風格，提供奢華且寧靜的氛圍。

▲那須高原的那須岳。（圖／那須高原提供）

到那須想要賞楓當然不可錯過那須高原，不論是徒步登山，還是單車騎行都很適合。那須岳由於海拔高度差異較大，楓葉的變色期會隨著海拔有所變化，若想輕輕鬆鬆將整片紅葉盡收眼底，搭乘纜車從山腳直接到達茶臼岳的中腹也是個不錯的選擇。

▲菊池公園秋日。（圖／菊池市提供）

▲菊池溪谷秋天景色。（圖／菊池市提供）

熊本縣 菊池溫泉

菊池溫泉於2011年獲選為溫泉百選名湯，泉質以美容功效而著稱，水質中的礦物含量豐富，像在皮膚上鋪了一層保護膜。來此泡湯之餘，我從11月中旬開始，擁有「日本森林浴百選」美譽的菊池溪谷進入最佳賞楓期，樹木換上紅黃相間的秋衣，滿地鮮紅的葉子為步道鋪上一層美麗的地毯；而位於山丘上的菊池公園，曾是菊池城堡的舊址，則以其壯觀的金黃銀杏樹和俯瞰市井的視角成為當地著名的賞楓勝地。

▲長門湯本溫泉上榜《日本米其林星鑰》的「別邸音信」。（圖／業者提供）

山口縣 長門湯本溫泉

長門湯本溫泉被稱為山口縣最古老的溫泉，據傳已有600年歷史。提到知名旅宿，今年獲得《日本米其林星鑰》的「別邸音信」可不能錯過，每間房間皆有獨立的露天溫泉，以奢華低調的質感提供舒適的度假時光。而星野集團的「界 長門」則於2020年進駐，館內共有40間客房，更與長門市政府合作，共同重新打造長門溫泉街，在界 長門前的音信川設置川床與橫越河川地飛石，並有秋季點燈活動。

▲星野集團界 長門溫泉旅館。（圖／星野集團提供）

長門湯本地區於2020年獲得日本地方創生大賞，秋季準備了別出心裁的體驗。這裡特有的川床露臺「秋眠BAR」，在被紅葉環繞的88階樓梯上安裝了躺椅和靠墊，在秋日微風輕拂之下伴著音信川的淙淙流水聲，感受愜意秋日時光。

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