只賣2周！Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」回來了　7門市限定吃

▲Krispy Kreme經典烤布蕾甜甜圈限時回歸。（圖／Krispy Kreme提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

美國甜甜圈品牌「Krispy Kreme」深受歡迎的「經典烤布蕾甜甜圈」回來了，選用經典甜甜圈裹上酥脆焦糖，還能吃到濃郁牛奶卡士達餡，即日起限時2周回歸，全台7門市限定開賣。

▲烤布蕾甜甜圈吃得到濃郁牛奶卡士達餡。

Krispy Kreme超人氣「經典烤布蕾甜甜圈（Brulee Glazed）」重磅回歸，特意結合法式經典甜點與美式甜甜圈特色，把每一個甜甜圈裹上焦糖進行炙燒，打造酥脆金黃外衣，搭配絲滑牛奶卡士達，每一口都能吃到濃郁滋味，售價60元。

「經典烤布蕾甜甜圈」即日起至11月14日限時2周回歸，並於指定7門市販售，包括板橋店、美麗華店、新光A8店、桃園長庚店、南港環球店、桃園遠百店、新店裕隆城店。

▲beard papa’s11月推出全新「焙茶歐蕾泡芙」。（圖／beard papa’s提供，下同）

另外，日系泡芙專賣「beard papa’s」11月推出2款泡芙，有全新「焙茶歐蕾泡芙」，選用高溫烘焙、帶有獨特炭焙香的焙茶結合經典卡士達、牛奶製成「焙茶卡士達內餡」，每一口都能吃到醇厚茶香交織奶香，每顆售價80元起，可搭配派皮有日式、菠蘿、黑甜圈、mini共4款，微風台北車站店、SOGO復興店、台中高鐵站店則無販售此口味。

▲「餅乾奶霜泡芙」睽違2年回歸，更推出全新限定派皮「白巧夾心餅耶克」。

還吃得到睽違2年重磅回歸的超人氣「餅乾奶霜泡芙」，把OREO奧利奧餅乾拌入beard papa’s經典卡士達、優質鮮奶油，製作出甜而不膩的「餅乾奶霜卡士達內餡」，大口咬下炸出超熟悉OREO巧克力餅乾風味，售價80元起，全門市皆有販售。

11月更推出限定派皮「白巧夾心餅耶克」，把招牌日式泡芙裹上特製白巧克力醬，並撒上餅乾碎片，最後放上一片mini OREO巧克力餅乾，打造豐富口感，該派皮開放搭配餅乾奶霜、香草卡士達口味，提醒微風台北車站店、SOGO復興店、台中高鐵站店無販售。