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濃厚系「焙茶歐蕾泡芙」11月限定吃！人氣餅乾奶霜泡芙同步回歸

▲▼beard papa’s11月推「餅乾奶霜泡芙」、「焙茶歐蕾泡芙」。（圖／beard papa’s提供）

▲beard papa’s11月推出「餅乾奶霜泡芙」、「焙茶歐蕾泡芙」共2口味泡芙。（圖／beard papa’s提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日系泡芙專賣店「beard papa’s」11月限定泡芙來了，這個月不僅推出全新「焙茶歐蕾泡芙」，超人氣「餅乾奶霜泡芙」更是睽違2年再回歸，酥脆派皮裡擠滿帶有濃厚茶味的焙茶卡士達、絲滑餅乾奶霜餡，大口咬下超滿足，即日起至11月30日限時1個月開賣或售完為止。

▲▼beard papa’s11月推「餅乾奶霜泡芙」、「焙茶歐蕾泡芙」。（圖／beard papa’s提供）

▲11月有全新焙茶歐蕾泡芙。

beard papa’s11月推出全新濃厚系「焙茶歐蕾泡芙」，選用經過高溫烘焙、帶有獨特炭焙香的焙茶結合經典卡士達、牛奶製成「焙茶卡士達內餡」，每一口都能吃到醇厚茶香交織奶香，口感溫潤不苦澀，每顆售價80元起，可搭配派皮有日式、菠蘿、黑甜圈、mini共4款，微風台北車站店、SOGO復興店、台中高鐵站店則無販售此口味。

▲▼beard papa’s11月推「餅乾奶霜泡芙」、「焙茶歐蕾泡芙」。（圖／beard papa’s提供）

▲超人氣「餅乾奶霜泡芙」本月驚喜回歸。

睽違2年，人氣「餅乾奶霜泡芙」也同步回歸，把OREO奧利奧餅乾拌入beard papa’s經典卡士達、優質鮮奶油，製作出甜而不膩的「餅乾奶霜卡士達內餡」，大口咬下炸出超熟悉OREO巧克力餅乾風味，售價80元起，全門市皆有販售。

▲▼beard papa’s11月推「餅乾奶霜泡芙」、「焙茶歐蕾泡芙」。（圖／beard papa’s提供）

▲11月還推出限定派皮「白巧夾心餅耶克」。

11月還推出限定派皮「白巧夾心餅耶克」，把招牌日式泡芙裹上特製白巧克力醬，並撒上餅乾碎片，最後放上一片mini OREO巧克力餅乾，打造豐富口感，該派皮開放搭配餅乾奶霜、香草卡士達口味，提醒微風台北車站店、SOGO復興店、台中高鐵站店無販售。

歡慶新品上市，11月11日限時1天凡購買餅乾奶霜口味泡芙2顆，即可獲得「奧利奧夾心餅乾3入隨手包」1包，單次消費限送1包不累贈，各店數量有限、送完為止。

▲▼「亞尼克X傳說對決」聯名推出全新「奶蓋波士頓派」。（圖／亞尼克提供）

▲「亞尼克X傳說對決」聯名推出全新「奶蓋波士頓派」。（圖／亞尼克提供）

另，亞尼克近日也跨界找來傳說對決合作，聯手推出全新「奶蓋波士頓派」，蓬鬆波士頓蛋糕體上層先是鋪上特製奶霜再灑滿細緻奶糖粉，搭配經典北海道奶霜內餡，每一口都能吃到入口即化的清爽滋味，即日起在官網、全台20間門市及51台YTM蛋糕自動販機皆能買到。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 beard papa’s 亞尼克 傳說對決

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