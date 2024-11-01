1.9折起「破百家住宿券優惠」統整！新溫泉飯店也有　張數一次看

▲北投晶泉丰旅大眾風呂。（圖／北投晶泉丰旅提供）



記者彭懷玉／綜合報導

ITF台北國際旅展今（1日）正式開跑，在此之前，飯店旅宿早在10月起陸續祭出線上旅展。《ETtoday新聞雲》統整出全台飯店「住宿券」優惠，包含8月開幕的雀客旅館台北杭州、9月中見客的北投晶泉丰旅也加入陣容，想趁機安排一趟冬日溫泉宅度假的民眾，不妨趁此時入手。

▲北投晶泉丰旅泉思家庭客房每張8,999元，含三燔北投草山舒活健康自助早餐。（圖／北投晶泉丰旅提供）

晶泉丰旅Wellspring by Silks

9月中正式開幕的北投晶泉丰旅，線上旅展推出泉思家庭客房住宿券8,999元，旅展獨家優惠約29折，含三燔北投草山舒活健康自助早餐。礁溪晶泉丰旅則推出通用住宿券優惠直逼3折，每張僅6,600元，可選擇入住雅緻客房加壽喜燒放題與日式自助早餐，或是一家四口入住泉思家庭套房加日式自助早餐。同時，持旅展券官網訂房加購高鐵車票可享78折起優惠，以上房價已包含服務費及稅金。

▲淡水將捷金鬱金香酒店。（圖／記者彭懷玉攝）



金鬱金香酒店集團

「金鬱金香酒店集團」全台已有6家連鎖品牌酒店，今年淡水將捷金鬱金香酒店首度攜手全台金鬱金香酒店舉辦線上旅展，住宿券最低27折、餐飲最低46折起。其中，6館聯合住宿券單張只要2,800元，使用一張券就能入住馥藝金鬱金香酒店、仲信金鬱金香酒店、震大金鬱金香酒店、榮美金鬱金香酒店、榮興金鬱金香酒店等5家（唯震大金鬱金香酒店不含早餐，其餘皆含早餐），苗栗馥藝金鬱金香酒店除可於平日雙人入住雅緻雙人房，含早餐2客，平日入住再贈100元抵用券兩張。

萬豪旅享家

旗下7家酒店祭出線上旅展住房優惠，大溪笠復威斯汀SPA套房亦祭出43折優惠；台北萬豪酒店旅展現場獨賣「天際客房住宿券」含早餐，入住台北101景觀房每晚6,999元，下殺28折幅度最高。而旅展現場每日上午11點與下午3點再加碼快閃「經典客房住宿券」含早餐，每張4,888元，下殺23折，每日限量100組。

▲雀客國際酒店集團一泊一食逸選券3,880元，適用館別包含今年新開幕的OOD by CHECK inn。（圖／雀客國際酒店集團提供）



雀客國際酒店集團

全台3館一泊一食逸選禮券下殺26折起，優惠價只要3,880元起，一張即可入住雀客藏居台北陽明山藏居紗帽溫泉房、8月新開幕的雀客旅館台北杭州，或宜蘭的礁溪麒麟酒店。另有雀客藏居雙泉美饌券一套7張，每套6,600元（原價10,234元，64折）。



台北君悅酒店

即日起至11月11日啟動ITF線上旅展，住宿方面，君悅豪華客房平日住宿券、含凱菲屋雙人自助早餐，每張7,888元，約打7折，周五、周六或國定假日加價1,200元，每房至多兩位12歲以下不佔床兒童免費住，使用期限可至明年3月15日。

▲持3張住宿券可入住台北圓山飯店天際套房。（圖／圓山大飯店提供）

圓山大飯店

圓山飯店「平日北高圓山聯合住宿通用券」在旅展強勢回歸，單張售價3,500元，購買1本5張售價16,500元，最低優惠3.4折起，使用1張就可入住台北精緻無窗客房（不含早餐）或高雄湖景雙人客房乙晚；持2張則為高雄市景雙人套房或湖景四人家庭客房。

持3張入住台北天際套房，含早餐及下午茶各2客、東密道導覽文化之旅2位及圓山煎餅乙組；以5張券可住坐擁270度美景與寬敞陽台空間的環景套房，再享2客自助早、晚餐、東密道導覽文化之旅與旗袍體驗2位，以及圓山1952經典威士忌乙瓶。

福容大飯店連鎖

ITF旅展部分，福容大飯店連鎖也推出每張3,190元的聯合住宿券，全台18家飯店都能用，買10送1，優惠價31,900元，平均一張2,900元；享福卡會員獨享買15送2，平均一張只要2,815元。其中，福隆福容、淡水福容需使用兩張，雙人最低5,630元就能入住。



老爺酒店集團

「老爺感謝季」線上旅展即日起至11月5日開跑，「聯合住宿券」一張3,400元，約2折，包括南港老爺、台中大毅老爺、台南老爺等3家老爺行旅，以及台北老爺、新竹老爺與兩家老爺會館等7館別，只需使用1張就能入住。業者指出，除了台北老爺不含早餐之外，其他6館別都有含早餐。聯合住宿券再加碼買20張送2張、買30張送3張，以此類推。

▲持券2張可入住全台唯一動物園飯店關西六福莊。（圖／六福旅遊集團提供）

六福旅遊集團

六福旅遊集團線上旅展到11月10日止，「六福旅遊集團聯合住宿券」可在六福莊、六福萬怡、六福居使用，每套5張19,995元，每張3,999元，持券1張可入住位於中山南西商圈的六福居，入住達18坪的都會景觀套房，持券2張可入住全台唯一動物園飯店關西六福莊，雙人入住最夯的樓中樓肯亞草原客房含早餐、連續兩日暢遊玩六福村，暢玩「非洲探險遊戲島」。另外，位於南港車站的六福萬怡酒店，持券2張即可入住豪華家庭房，含翌日4客早餐。

Just Sleep捷絲旅

Just Sleep捷絲旅線上旅展聯合住宿券每張3,088元，可任選台北西門館、台北三重館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、台南虎山館、高雄站前館及高雄中正館等全台7館入住。

▲捷絲旅官網線上旅展中，聯合住宿券每張3,088元。（圖／捷絲旅提供）

入住捷絲旅台北西門館的精緻客房或精緻雙人房，周日至周四加價600元即可入住，加贈自助式早餐兩客；擁有新北最美旅店之稱的台北三重館，雙人同行可於周日至周四入住行政客房，再贈自助早餐兩客。高雄中正館及花蓮中正館更祭出入住豪華四人房加贈自助式早餐的超值專案，直逼2折，以上旅展專案可入住至2025年5月31日。持旅展券於官網訂房加購高鐵車票享78折起優惠，以上房價已含10%服務費及5%稅金。

雲朗觀光集團

雲朗線上旅展至11月4日開跑，聯合住宿券每張2,200元，可用在集團旗下君品、雲品、翰品、兆品、品文旅，持券1張可以2人入住翰品高雄、兆品嘉義基本房型一晚，加價400元能2人入住品文旅。使用3張券能4人入住君品家庭客房；使用5張券可享雙人一泊二食入住雲品尊榮山景客房一晚或一泊三食入住雲品經典山景客房一晚，今年首推使用7張票券共15,400元，可雙人入住21坪大的雲品經典湖景客房。

長榮酒店

線上旅展住宿券一套20張5萬8,000元（每張平均2,900元）、一套6張1萬9200元（每張平均3,200元）；此外，為了讓旅遊嚐鮮者也能輕鬆出遊，提供單張住宿券3,399元選擇。一張住宿券可入住旗下基隆、台北、台中、嘉義、台南的酒店雙人房一晚並含早餐吃到飽；持兩張住宿券任選上述飯店四人房一晚含早餐外，嘉義長榮文苑酒店及台南台糖長榮酒店加碼贈可當日折抵的餐飲抵用券。

▲晶華雲天露臺家庭房。（圖／晶華酒店提供）

台北晶華酒店

晶華線上旅展即日起至11月4日於官網登場，集團旗下台北晶華、台南晶英、太魯閣晶英、晶泉丰旅以及Just Sleep捷絲旅都將加入銷售。台北晶華酒店主打可一次選擇多家飯店及餐廳使用的「環遊晶華住宿券」及「晶華任意門餐券」。另也推出「全家愛旅行」客房住宿券，兩大兩小入住17坪的雲天露臺客房僅需7,999元，約35折。另有8,999元的「餐車巴士一泊二食」住宿券、內含價值近4,000元的雙人餐車巴士晚餐。

凱撒飯店連鎖

凱撒「2,699元聯合住宿券」買10張贈1張，依使用張數可任選全台10家飯店入住，使用1張即可入住台北凱撒、台北凱達、台北趣淘漫旅、內湖凱旋及阿樹國際旅店等5家飯店，換算下來每人每晚最低只需1,350元，皆不含早餐。或台北凱撒「3,299元精緻客房一泊一食住宿券」、台北新板希爾頓「4,399元希爾頓客房一泊一食住宿券」，雙人入住皆享自助式早餐2客。

1.9折部分則是墾丁凱撒「6,999元花園客房一泊二食住宿券」；台東趣淘漫旅「2,099元探索客房住宿券」主打四人入住加人不加價，每人525元就能住一晚。

寒舍集團

即日起至11月12日推出「寒舍線上旅展」，寒舍集團聯合住宿券一張5,000元，消費者持1張至3張可入住集團旗下包括台北喜來登大飯店在內4館，買10張送1張。



台北艾麗希爾頓格芮精選酒店「尊貴客房雙人住宿券」7,999元、等同33折。另有「豪華客房雙人連住兩晚住宿券」1萬1,999元，等同35折優惠。去年旅展首度推出旋即造成搶購熱潮的「樂游券」今年也有，一張799元。

▲天成飯店集團「平日聯合住宿券」每張3200元。（圖／天成飯店集團提供）

天成飯店集團

天成飯店集團聯合推出6館擇一聯合住宿券，最低2.7折起。包含旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町、嘉義天成文旅-繪日之丘及桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店，平日住宿一晚含早餐每張售價3,200元。憑一張券可六館擇一於平日雙人入住使用，含1-2客早餐；兩張券則可入住台北花園大酒店雅緻家庭四人房含2-4客早餐。位於桃園的天成逸旅-朋趣豪華露營推出雲端號平日雙人住宿體驗，一泊四食7,299元。

國泰飯店集團

國泰飯店集團也祭出聯合住宿券優惠，連年暢銷的「和逸飯店全台五館聯合住宿券」3,500元，買10送1，全台和逸飯店皆適用。業者表示，使用一張券，平日雙人可以入住和逸飯店台北民生館的舒適客房一晚，或和逸飯店台南西門館舒適客房一晚、和逸飯店高雄中山館和逸客房有窗房一晚，皆含2客早餐；使用兩張券，平日雙人可以入住和逸飯店桃園館舒適客房一晚。

華泰大飯店集團

華泰即日起至11月11日推出2024線上旅展，3,899元起就能公寓式酒店「華泰瑞舍」豐盛客房，一應俱全的廚具及陽台洗烘脫設備，感受舒適的台北旅宿生活；位於台北東區SOGO忠孝館後方的HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居，精采客房住宿券含兩客早餐只要7,399元，以上兩館適用日自11月1日起至2025年10月31日止，平假日皆可使用，周六需加價800元，特殊日期需另加價。

力麗觀光

力麗觀光線上旅展開跑至11月8日，聯合住宿券每張3,300元，再享買7送1超值優惠，平均每張2,887元，即可入住全台11間據點，包括宜蘭「力麗馬告生態園區 棲蘭山莊／明池山莊」及「力麗哲園飯店 木棉道．美學商旅」；南投「力麗哲園飯店 日潭館／月潭館」及「力麗儷山林會館 日月潭館」；恆春「力麗漫旅 麗昕緹渡假會館／恆春峰樹屋」及花蓮「力麗華美達安可酒店」等，指定日入住還可以免費升等。

遠東香格里拉

台北遠東香格里拉線上旅展銷售至11月15日晚間11點59分，「豪華客房」平日雙人住一晚4,999元，含兩客早餐，每人每晚平均2,500元，約2折；「豪華客房」15張一組共71,235元，換算下來每人每晚平均2,375元，約19折。台南遠東香格里拉住宿券優惠下殺21折起，最低每人每晚含早餐2,300元起。

▲翡翠灣渡假飯店湯屋。（圖／福泰飯店集團提供）



福泰飯店集團

福泰飯店集團線上旅展銷售至11月22日為止，平日聯合住宿券1,999一張，即能入住翡翠灣渡假飯店、華安大飯店、彰化福泰商務飯店，桔子商旅部分有嘉義文化店、台北西門店、台北西門漢中店等可以選；另有翡翠灣湯屋舒活雙人遊平日二人2,599元，含兩客早餐。

北投麗禧酒店

北投麗禧線上旅展開賣到11月10日，「雅緻山景客房一泊一食住宿券」每張11,000元，折扣約71折；「淡季雅緻豪華客房一泊二食券」每張17,999元；「露天風呂套票」每套10張13000元，打72折，還有SPA優惠券等商品。

JR東日本大飯店台北

JR東日本大飯店住宿券最低下殺25折，11坪的「都會客房純住房券」旅展價4,799元，「都會客房一泊一食」住宿券含鉑麗安餐廳自助早餐兩客，旅展特惠價5,599元。此外，擁有13坪的「行政尊榮客房一泊一食」住宿券，包含兩客鉑麗安自助早餐，還可享行政酒廊專屬禮遇。



台北美福大飯店

台北美福大飯店「行政客房一泊一食雙人住宿券」41折，6,699元可入住15坪的頂級客房；針對家族遊推出「菁英客房一泊一食四人住宿券」，入住21坪大的菁英客房，優惠9,999元，平均每房每人2,499元。入住即可體驗全新改裝的600 坪休閒健身中心、享受戶外恆溫泳池。

▲大直維多麗亞酒店時尚客房。（圖／大直維多麗亞酒店提供）

大直維多麗亞酒店

大直維多麗亞酒店即日起在線上平台販售旅展優惠，原價13,167元的豪華客房一泊一食住宿券，下殺3.6折到4,690元，此外，更推出「維醺假期一泊一食一暢飲」雙人住宿券4.5折，旅展限定價6,990元，加碼贈送美麗華摩天輪券2張。

▲瓏山林台北中和飯店「1+1超值套券組」5,200元一組，下殺3折。（圖／瓏山林台北中和飯店提供）

瓏山林企業

瓏山林台北中和飯店住宿券3折起，旅展住宿優惠共有「一泊朝食住宿券」2,900元一張 、「家庭出遊住宿券」4,999元一張，以及「1+1超值套券組」5,200元一組，住宿券於元旦、除夕、初一、228連假、清明連假、端午連假與寒、暑假均可使用。

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店旅展住宿優惠4.4折起、湯屋券買5送2，「2天1夜小旅行」每房10,800元，旅客可依自身旅遊需求，任選安排2人一泊二食或3人一泊二食或4人一泊朝食，旅展優惠可於旺日、寒假與10個指定周六入住不加價。

大倉久和大飯店

深具日系風韻的大倉久和大飯店，線上線下同步推出旅展優惠，其中，菁英客房平日住宿券下殺至31折起，一晚僅要價6,299元，使用期限至明年4月30日止，輕鬆體驗日本飯店品牌御三家細膩待客之道。線上旅展自即日起銷售至11月18日止。

▲享沐時光莊園渡假酒店。（圖／享沐時光莊園渡假酒店提供）



享沐時光莊園渡假酒店

位於苗栗苑裡鎮的享沐時光，線上線下同步祭出一泊一食和一泊二食優惠，雅緻雙人房一泊一食4,988元（原價9,680元）；和洋／日式客房7,988元（原價14,080元），雅緻雙人房6,388元（原價11,858元），和洋／日式客房10,388元（原價18,436元）。露天風呂及裸湯風呂泡湯券買10張送3張，原價7,800元，旅展優惠價6,000元，換算下來一張462元。