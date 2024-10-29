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只賣2周！大苑子全新「梨山水蜜桃雪沙」40門市限定開喝

▲▼大苑子「梨山水蜜桃雪沙」。（圖／記者蕭筠攝）

▲大苑子「梨山水蜜桃雪沙」限量上市。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

鮮果手搖飲品牌「大苑子」攜手梨山水蜜桃果農打造全新「梨山水蜜桃雪沙」，嚴選有著水蜜桃界愛馬仕之稱的「梨山水蜜桃」製成，香甜滋味搭配沁涼口感，每一口都能喝到濃郁果香，即日起於全台40門市限定上市，約只販售2周時間。

▲▼大苑子「梨山水蜜桃雪沙」。（圖／記者蕭筠攝）

▲梨山水蜜桃雪沙放進整顆水蜜桃打成雪沙。

大苑子嚴選來自台中梨山水蜜桃製成全新「梨山水蜜桃雪沙」，梨山因海拔高加上日夜溫差大，產出的水蜜桃多汁飽滿且甜度高，年年都供不應求，每杯放進整顆水蜜桃果泥打成雪沙口感，香氣十足，限大杯售價90元，即日起於全台限定40門市開賣，限量只賣2周。

▲▼大苑子古早味甘梅芭樂 霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲大苑子最新古早味甘梅芭樂霜淇淋。

除外，大苑子市府夢想店還有最新「古早味甘梅芭樂霜淇淋」，使用台灣新鮮芭樂果泥結合古早味甘梅，清爽滋味每一口都能吃到芭樂香帶有些許甘梅味，即日起在門市就能吃到。

▲▼Mr.Wish推草莓甜點系飲品「草莓提拉米蘇」、「草莓橙橙」。（圖／Mr.Wish提供）

▲Mr.Wish推2款草莓甜點系飲品。（圖／Mr.Wish提供）

另，Mr.Wish全門市即日起也推出2款夢幻草莓系列飲品，其中，「草莓提拉米蘇」是選用濃郁香甜草莓冰沙撒上酥脆阿華田脆酷粒，最後疊上絲滑芝芝奶蓋；「草莓橙橙」則是把香甜草莓鮮搗放至底層，再層層堆疊草莓與柳橙打成的清涼冰沙、Q彈愛玉，打造滿滿咀嚼口感，售價皆為95元。

且2款飲品皆搭配超可愛Kakao Friends造型罐裝，「草莓提拉米蘇」是使用桃子造型罐，「草莓橙橙」則是搭配萊恩造型罐，數量有限、售完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 大苑子 Mr.Wish

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