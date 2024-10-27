林口三井OUTLET二館試營運！32餐飲品牌搶先登場　沒有饗食天堂

▲林口三井OUTLET二館試營運，32家餐飲品牌搶先登場。（圖／三井不動產集團提供）

記者黃士原／台北報導

預計11月14日開幕的「MITSUI OUTLET PARK林口」（林口三井OUTLET）二期商場（二館），目前正在試營運，進駐的36家餐飲品牌中，有32個搶先登場，而當地人期待的饗食天堂，則要到明年中才會跟大家見面。

▲豆腐煲是「涓豆腐」招牌料理。（圖／豆府提供）

林口三井OUTLET二館預計11月14日開幕，進駐的36家餐飲品牌，有泰式火鍋名店「藍象廷」、全台最大韓式料理集團旗下「涓豆腐」、日式湯咖哩排隊名店「Suage」、蔬食料理「上善豆家」、首次進駐商場的美式料理「THE BBQ HOUSE」、餃子名店「大阪王將」、來自日本的烘培甜點「武藏野の洋菓子」、知名冰淇淋品牌「Haagen-Dazs」、泡芙品牌「beard papa's」等。

▲林口三井OUTLET二館的饗食天堂要明年才開幕。（圖／記者許宥孺攝）

林口三井OUTLET二館已於23日開始試營運，36家餐飲品牌中，僅有京昌園、KOI PLUS、NARA Thai Cuisine及饗食天堂還沒準備好，前3家會趕在11月14日前營業，而當地人最期待的饗食天堂就要等久一點，饗賓集團表示，開幕時間會落在明年中。

▲Suage的「綜合海鮮湯咖哩」。（圖／Suage提供）

慶祝進駐林口三井OUTLET二館，北海道湯咖哩Suage在11月12日前，消費滿600元即贈送百元抵用券，全數預計發出1000張，共送出10萬元抵用餐券。正式開幕11月14日起連3天，只要點用任一口味湯咖哩1份，就送經典人氣的「梅花肉片湯咖哩（價值370元）」1份。

▲一本鰻便當。（圖／大江戶町鰻屋提供）

首次插旗北部鰻鰻EXPRESS與忠青商行則是搶先公布開幕優惠，11月14日至12月1日，到忠青商行點用「招牌好蝦蛋飯套餐」，就送人氣小菜「豬血糕佐花生粉」1份。鰻鰻EXPRESS則是「一本鰻便當」外帶半價連推7天，每日限量30份，原價790元，特價395元。

林口三井OUTLET二館36個餐飲品牌名單如下：

一樓

●JK STUDIO

●PRESERVE

二樓

●gelato pique café

●KOI PLUS（趕11/14前營業）

●THE CAF'E BY 想

●饗食天堂（明年開幕）

●beard papa's

三樓

●Haagen-Dazs

●MORE 默爾義大利餐廳

●NARA Thai Cuisine（11/2營業）

●Suage

●THE BBQ HOUSE

●YAYOI彌生軒

●上善豆家

●大阪王將

●友士

●京昌園（趕11/14前營業）

●忠青商行

●武藏野の洋菓子

●法國秘密甜點

●涓豆腐

●得正

●御前上茶

●藍象廷

三樓美食街

●Chicken Eater

●大江戶町鰻鰻EXPRESS

●元氣！W定食

●牛角次男坊

●東京油組総本店

●林記海南雞飯

●粕粕咖哩POPOCURRY

●訪韓國傳統豆腐鍋

●極之好味

●廟口鴨香飯

●翰林茶棧

●鮮芋仙