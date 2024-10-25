「2024新北耶誕城」亮點曝！8層樓高LED城堡主秀、飄雪裝置一次看

▲新北市民廣場打造高約8層樓的巨型LED城堡裝置，面積總計1,100平方公尺。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者彭懷玉／新北報導

年末盛事「2024新北歡樂耶誕城」11月15日起正式開展，一連48天閃亮到明年元旦！範圍囊括市民廣場、站前廣場、萬坪公園等6大區域，今（25日）新北市觀旅局公布亮點，將有8層樓高「面積最大的LED城堡主秀」，市府大廳及站前廣場會設置機械動態燈組，將定時飄放浪漫雪花和泡泡，還有小小兵驚喜現身。而耶誕城演場唱會將在12月14日至15日登場。

▲市民廣場每年必賞的主燈耶誕樹，將化身「魔幻天使的百變耶誕樹」，隨著聲光變換顏色。

2024新北耶誕城圍繞在「魔幻之城」主題，以「變裝」為主軸，四大主題燈區分別在市民廣場、站前廣場、萬坪公園、環狀線南廣場、板橋車站東二門和府中廣場等區域。其中，市民廣場每年必賞的主燈耶誕樹，將化身「魔幻天使的百變耶誕樹」，隨著聲光變換顏色，期間每日17:30到23:00，每整點、半點一次，22:00後為無聲版。

▲市府大廳充氣裝置將會全時段飄雪，每10分鐘旋轉一次定時的機械動態及雪花展演。

▲魔幻天使、小客（元素探索者）、貓頭鷹（祕法智者）、兔子（靈魂治療師）及獨角獸（聖盾守護者）等全新限定角色。

今年雖未有國際IP，市府也自創出包含魔幻天使、小客（元素探索者）、貓頭鷹（祕法智者）、兔子（靈魂治療師）及獨角獸（聖盾守護者）等全新限定角色，陪大家渡過歡樂耶誕節。

▲市民廣場（中山新府路口）有Banana day 小小兵香蕉節。

不只如此，紅遍全球的「小小兵」矗立中山、新府路口，與來自各地的民眾打招呼，勢必成為打卡點。

▲位於市府大廳東側，以大型奇幻熊和金色耶誕樹，營造出呆萌且充滿耶誕氛圍的裝置。

今年也少不了浪漫飄雪秀，市府大廳及站前廣場分別設置機械動態燈組，取名為「魔幻機械驚喜不斷」，市府大廳充氣裝置將會全時段飄雪，每10分鐘旋轉一次；位於站前廣場的「歡樂列車」結合機械、視覺光影、體感特效等多重元素，搭配大型天幕布置，每15分鐘旋轉一次，並帶來浪漫泡泡秀，邀大家踏進奇幻的探險旅程。

▲四大主題燈區分別在市民廣場、站前廣場、萬坪公園、環狀線南廣場、板橋車站東二門和府中廣場等區域。

官方公布的亮點還有「耶誕踩踏夜光巡迴車」，代表好運與祝福的耶誕夜光巡迴車將隨機快閃耶誕城，並帶來夢幻聲光秀；「國際IP耶誕震撼登場」；「環場沉浸式體驗」LED燈光主秀，導入AR濾鏡及心理測驗等互動體驗，讓民眾沉浸式感受魔幻魅力。

▲「2024新北歡樂耶誕城」11月15日起開展，一連48天延續到明年元旦。

而「2024新北歡樂耶誕城」一系列活動也將於11月15日開城後接續登場，包含11月16日至12月29日期間每周六、日舉辦「魔幻耶誕童話派對」，多樣主題創意市集陪大家歡慶周末、11月23日至24日的「魔幻變裝童樂會」，音樂歌舞表演洋溢歡樂的耶誕氣氛，以及12月6日至8日充滿異國風情的「魔幻夢境德國耶誕市集」，而萬眾矚目的「魔幻耶誕演唱會」則於12月14日至15日開唱。