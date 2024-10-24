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PAUL超人氣「草莓千層派買1送1」只有3天！全台限量1萬份

▲▼PAUL法國麵包甜點沙龍草莓千層派。（圖／PAUL法國麵包甜點沙龍提供）

▲PAUL超人氣草莓千層派買1送1。（圖／PAUL法國麵包甜點沙龍提供）

記者蕭筠／台北報導

百年烘焙名店「PAUL法國麵包甜點沙龍」的「草莓千層派買1送1」重磅回歸了，祭出限量1萬份草莓千層派下殺，10月25日起限時3天開跑，各店每日數量有限、售完為止。

PAUL祭出超人氣甜點「草莓千層派買1送1」優惠，10月25至10月27日限時3天只要於門市外帶草莓千層派1份即可免費多吃1份，全台限量1萬個，每人每次限購2組；草莓千層派於門市每日上午11時出爐，其他出爐時段將依各店公告為準，優惠僅接受現場排隊，不提供電話與線上預訂，提醒各店每日數量有限、售完為止。

PAUL的草莓千層派是選用新鮮草莓搭配法國直送千層派皮、濃郁卡士達製成，每一口都能吃到酥、軟、脆的豐富口感。

▲▼21風味館、21PLUS。（圖／業者提供）

▲21風味館推奶香塔餅玉米濃湯。（圖／業者提供）

趁著天氣轉涼，來杯熱湯也很滿足！連鎖速食品牌「21風味館（21PLUS）」推出全新「奶香塔餅玉米濃湯」，選用大人小孩都愛的香草烤雞蓉玉米濃湯加入甜玉米粒，最後蓋上香脆奶油酥塔殼，讓整體風味再升級，至10月31日前限時優惠價50元，期間使用21PLUS線上預訂平台則可享「買1送1」優惠，只要花85元就能買到2碗熱湯。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 PAUL法國麵包甜點沙龍 草莓千層派 買1送1 21風味館 21PLUS

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