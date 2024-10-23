【廣編】百威旅遊ITF線上旅展　早鳥最高減8千



▲日本北海道小樽運河浪漫風情。

圖、文／百威旅行社提供

百威旅遊2024 ITF線上旅展搶先登場！今年集結土耳其、埃及、越南富國島、馬新、日韓、歐洲、遊輪…等眾多路線的豐富選擇；日本沖繩9,900元起，越南富國島減6千，歐洲最高第二人省1萬、再送小費。無論偏好古文明、想打卡亞洲熱門景點、感受歐洲冬日夢幻、或是體驗遊輪魅力，都能以超值優惠，輕鬆圓夢成行。

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北海道5天安排溫泉區、市區各住2晚，螃蟹吃到飽，線上旅展特惠團最低28,800起。

關東戲雪5天，迪士尼、戲雪、採果、富士山全覽，第二人最高減3千。

四國全覽7天，包機直飛、特色溫泉旅宿，香川（小豆島）、德島、高知、愛媛（道後溫泉）、岡山（倉敷）、廣島、瀨戶內海美景一次體驗，搭伊予灘物語觀光列車，限時第二人減4千。

合掌村點燈5天，搭星宇航班，玩樂高樂園、滑雪盆，遊白川鄉合掌村、飛驒之里，體驗冬季點燈魅力，限時第二人減5千。東北5天，搭台虎航班雙點進出，松島灣遊船、銀山溫泉、五色沼、豬苗代湖、彌彥公園（賞楓），享ITF線上旅展限定優惠價。