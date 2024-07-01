香港半島酒店　享受貴婦級午茶時光

文／七逗旅遊網 圖／香港旅遊發展局、香港半島酒店

▲從星光大道用不同角度欣賞香港美景（圖／香港旅遊發展局）

香港的必訪景點之一非星光大道莫屬。這條以香港電影為主題的步道全長440公尺，展示了超過百位經典巨星的掌印和簽名。你可以和朋友比賽看看誰認識最多的明星，還可以和李小龍、梅艷芳的雕像合影留念。建議白天前來，伴隨著維港的美景和現代建築群，享受一段星光之旅。

▲香港半島酒店大堂茶座經典下午茶膾炙人口（圖／香港半島酒店）

如果在星光大道走累了，香港半島酒店大堂茶座的經典雙人下午茶絕對值得一試。在現場弦樂演奏的襯托下，品嚐英式司康，一半塗奶油，一半塗果醬，不論怎麼搭配都美味無比。這裡還提供各式各樣的甜點和鹹點，每一樣都獨具特色，能夠滿足最挑剔的味蕾。

▲幻彩詠香江是不容錯過的大型燈光音樂匯演秀（圖／香港旅遊發展局）

入夜後的維多利亞港換上燈火通明的彩妝，眾所期待每晚八點的「幻彩詠香江」大型燈光音樂匯演，更進一步讓維港華麗變身。此時，港島和九龍的多幢地標建築將隨著音樂，發放閃爍動感的探照燈、雷射等燈光及LED螢幕圖案，宛如一場聲、光交織的盛宴，是聽覺與視覺的雙重享受。

▲張保仔號亮眼的紅色風帆一眼就可以認出來（圖／香港旅遊發展局）

維多利亞港來往穿梭的船隻，以及兩岸鱗次櫛比的摩天大樓，組成別具風貌的景觀，其中可以看到揚著紅帆的船隻～張保仔號。船艙內古色古香，還有舒適的躺椅，並提供特色飲品和點心。內行人搭乘張保仔號，會選擇幻彩詠香江上演的時刻，從不同的角度來欣賞大型音樂聲光表演，置身大樓萬千霓虹的震撼之中，當下自己也成為美麗景點的一部分。

晚上不妨選擇入住享有「遠東貴婦」美譽的香港半島酒店。今年，該酒店更榮獲《富比士旅遊指南》五星評級。今夏，計劃一趟品味香港的小旅行，將心動化為行動，體驗貴婦級的奢華享受！璀璨香港頂級酒店的3天2夜自由行，百威旅遊誠摯推薦，即刻出發https://pse.is/63ekpn