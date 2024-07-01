ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

香港半島酒店　享受貴婦級午茶時光

文／七逗旅遊網　圖／香港旅遊發展局、香港半島酒店

▲▼香港半島酒店 享受貴婦級午茶時光。（圖／業者提供）

▲從星光大道用不同角度欣賞香港美景（圖／香港旅遊發展局）

香港的必訪景點之一非星光大道莫屬。這條以香港電影為主題的步道全長440公尺，展示了超過百位經典巨星的掌印和簽名。你可以和朋友比賽看看誰認識最多的明星，還可以和李小龍、梅艷芳的雕像合影留念。建議白天前來，伴隨著維港的美景和現代建築群，享受一段星光之旅。

▲▼香港半島酒店 享受貴婦級午茶時光。（圖／業者提供）

▲香港半島酒店大堂茶座經典下午茶膾炙人口（圖／香港半島酒店）

如果在星光大道走累了，香港半島酒店大堂茶座的經典雙人下午茶絕對值得一試。在現場弦樂演奏的襯托下，品嚐英式司康，一半塗奶油，一半塗果醬，不論怎麼搭配都美味無比。這裡還提供各式各樣的甜點和鹹點，每一樣都獨具特色，能夠滿足最挑剔的味蕾。

▲▼香港半島酒店 享受貴婦級午茶時光。（圖／業者提供）

▲幻彩詠香江是不容錯過的大型燈光音樂匯演秀（圖／香港旅遊發展局）

入夜後的維多利亞港換上燈火通明的彩妝，眾所期待每晚八點的「幻彩詠香江」大型燈光音樂匯演，更進一步讓維港華麗變身。此時，港島和九龍的多幢地標建築將隨著音樂，發放閃爍動感的探照燈、雷射等燈光及LED螢幕圖案，宛如一場聲、光交織的盛宴，是聽覺與視覺的雙重享受。

▲▼香港半島酒店 享受貴婦級午茶時光。（圖／業者提供）

▲張保仔號亮眼的紅色風帆一眼就可以認出來（圖／香港旅遊發展局）

維多利亞港來往穿梭的船隻，以及兩岸鱗次櫛比的摩天大樓，組成別具風貌的景觀，其中可以看到揚著紅帆的船隻～張保仔號。船艙內古色古香，還有舒適的躺椅，並提供特色飲品和點心。內行人搭乘張保仔號，會選擇幻彩詠香江上演的時刻，從不同的角度來欣賞大型音樂聲光表演，置身大樓萬千霓虹的震撼之中，當下自己也成為美麗景點的一部分。

晚上不妨選擇入住享有「遠東貴婦」美譽的香港半島酒店。今年，該酒店更榮獲《富比士旅遊指南》五星評級。今夏，計劃一趟品味香港的小旅行，將心動化為行動，體驗貴婦級的奢華享受！璀璨香港頂級酒店的3天2夜自由行，百威旅遊誠摯推薦，即刻出發https://pse.is/63ekpn

 
關鍵字： 香港 半島酒店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

推薦閱讀

AI教父酒店愛牌快收藏

AI教父酒店愛牌快收藏

香港半島酒店享受貴婦級午茶時光

香港半島酒店享受貴婦級午茶時光

香港購物Ｘ西九文化區藝術雙體驗

香港購物Ｘ西九文化區藝術雙體驗

宜蘭最新室內景點　大量皮卡丘出沒

宜蘭最新室內景點　大量皮卡丘出沒

搶喝珍奶優格！發發最新奶茶季來了

搶喝珍奶優格！發發最新奶茶季來了

牛角燒肉店喝飲料「咬到蟑螂」！業者道歉

牛角燒肉店喝飲料「咬到蟑螂」！業者道歉

東京上野住宿攻略！開箱超優平價飯店

東京上野住宿攻略！開箱超優平價飯店

桃園蓮花季開跑！還能賞向日葵花海

桃園蓮花季開跑！還能賞向日葵花海

荷蘭女孩與南國的邂逅！開箱迷你咖啡屋

荷蘭女孩與南國的邂逅！開箱迷你咖啡屋

盤點4家飯店Buffet主題活動

盤點4家飯店Buffet主題活動

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

搶喝珍奶優格！發發最新奶茶季來了

盤點4家飯店Buffet主題活動

宜蘭最新室內景點　大量皮卡丘出沒

關渡碼頭貨櫃市集吹風、賞景超Chill

宜蘭新開刀山臭豆腐必點四層至尊刀磚

中山站「樂高星際探險」6關卡免費玩

一晚2000去機場方便！沖繩那霸平價飯店

身分證中任2碼　升級北海道帆立貝吃到飽

走進嘉義「百年雜貨店」重溫兒時記憶

雙北「5飯店宅度假」晶華、凱撒都有

熱門行程

最新新聞更多

AI教父酒店愛牌快收藏

香港半島酒店享受貴婦級午茶時光

香港購物Ｘ西九文化區藝術雙體驗

宜蘭最新室內景點　大量皮卡丘出沒

搶喝珍奶優格！發發最新奶茶季來了

牛角燒肉店喝飲料「咬到蟑螂」！業者道歉

東京上野住宿攻略！開箱超優平價飯店

桃園蓮花季開跑！還能賞向日葵花海

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366