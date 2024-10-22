全台唯一「aMEI主題房」明開賣！贈1.5萬周邊　北市2飯店專案快看

▲台北漢來大飯店打造全台唯一限量「ASMR主題樓層及房型」。（圖／台北漢來大飯店提供）

記者彭懷玉／綜合報導

沒搶到張惠妹(aMEI)12月《ASMR Maxxx 世界巡迴演唱會》門票的粉絲注意！北市就有兩家飯店祭出演唱會限定專案，台北漢來大飯店打造全台唯一限量「ASMR主題樓層及房型」，贈價值超過15,000元周邊，明（23日）起開賣；台北W飯店則驚喜推出「2024 ASMeiR Maxxx」全包式住房專案。

▲ASMR主題房型-豪華客房。（圖／台北漢來大飯店提供）

台北漢來大飯店

全台唯一限量「ASMR主題樓層及房型」在南港！張惠妹旗下潮流品牌MEIGHT.O.NINE首度邀請台北漢來大飯店跨界合作，打造「ASMR主題樓層及房型」，從電梯抵達ASMR專屬樓層至主題房內，都充滿ASMR Maxxx裝飾元素，房內贈送盥洗包、拖鞋、浴袍、馬克杯、抱枕、毛巾等，價值超過15,000元限定周邊禮品。

▲ASMR主題房型-豪華套房。（圖／台北漢來大飯店提供）

專案將於明（23日）起於官網開賣，12月16日前完成訂房者，飯店將抽出兩組幸運歌迷提前受邀至《ASMR Maxxx 世界巡迴演唱會》12月31日跨年場次的大巨蛋後場巡禮，滿足歌迷夢寐以求的獨家體驗。

▲純體驗ASMR主題房型18,249元起、三天兩夜專案27,374元起；含兩張演唱會門票專案32,109元起。（圖／台北漢來大飯店提供）



本次ASMR主題房型專案推出三大方案及演唱會單程接駁服務，住宿日自2024年12月19日至2025年1月5日，分別搭配豪華套房與客房，包括純體驗ASMR主題房型18,249元起、三天兩夜專案27,374元起，以及包含兩張演唱會門票專案32,109元起，並於入住時發放演唱會商品購買快速通關PASS及「Alight MEI之夜」調酒兌換券，專案含島語自助餐廳早餐。

▲台北W飯店非凡套房客廳區。（圖／台北W飯店提供）



台北W飯店

歌壇天后aMEI演唱會門票於9月底開賣，近20萬張門票於6分鐘內掃光。擁有地利優勢的台北W飯店，驚喜推出「2024 ASMeiR Maxxx」住房專案，以奢華套房搭配演唱會門票與周邊商品、餐飲及單程接駁服務，即日起於台北W飯店官網開賣，專案價50,000元起。

▲台北W飯店非凡套房臥室區。（圖／台北W飯店提供）



凡預訂「2024 ASMeiR Maxxx」住房專案，將可於12月21日、12月28日、12月31日跨年夜下榻台北W飯店近期翻新的「非凡套房」、「奇幻套房」或「驚喜套房」，每房內含兩張《ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會》當日門票，座位涵蓋B2搖滾特區與B1看台區。

▲台北W飯店奇幻套房客廳區可清楚看見台北101。（圖／台北W飯店提供）



另外，附贈周邊商品大禮包，並享當晚自飯店至臺北大巨蛋的單程接駁服務（僅限12月21日與12月28日）。出發演唱會前，可至館內WOOBAR兌換兩杯期間限定「小米酒特調」；於現場狂歡耗盡體力後，步行約10分鐘即可返回台北W飯店入住豪華套房，隔日亦享「紫艷中餐廳」自助式早餐兩客，於31樓欣賞高空美景、盡嚐佳餚，補滿身心靈能量。

▲「2024 ASMeiR Maxxx」住房專案內含兩客「紫艷中餐廳」自助式早餐。（圖／台北W飯店提供）