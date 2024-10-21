有黑糖珍珠鮮奶！珍煮丹「指定飲品第2杯半價喝」13門市開跑

▲珍煮丹13門市祭出指定飲品第2杯半價優惠。（圖／珍煮丹提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「珍煮丹」祭出最新「指定飲品第2杯半價」優惠，無論想喝經典黑糖珍珠鮮奶，或是消暑復刻紅茶、蜂蜜檸檬菊花茶等都有，限定4天於指定13家門市開跑。

珍煮丹祭出「指定飲品第2杯半價」優惠，今（21）日及10月28日優惠品項有「黑糖珍珠鮮奶」、「蜂蜜檸檬菊花茶」、「手熬黑糖冬瓜茶」及「復刻紅茶」；10月22日及10月29日則推「煮母奶茶」、「泰泰鮮奶茶」、「黑糖檸檬冬瓜」、「木梨茉莉」，皆可享第2杯半價喝，限同品項、冰量、糖度。

全台共有13門市參與活動，包括台南國華店、台南大灣店、台南永康中華店、高雄路竹店、高雄岡山店、高雄楠梓德賢店、高雄旗山店、高雄左營店、高雄苓雅店、高雄小港漢民店、屏東中正店、澎湖馬公店及金門金湖店。

▲頃刻間推免費加料活動。（圖／頃刻間提供）

另，頃刻間即日起至10月31日則有「免費加料」活動，期間只要於門市購買任一飲品即可直接多加「黑糖珍珠」及「糯香圓仔」，一次就能免費吃到2種配料，咀嚼控肯定要加爆。

頃刻間的「波霸珍珠」是經由慢火熬煮結合黑糖，口感Q彈入味，「糯香圓仔」則採用無添加任何色素及防腐劑的紅白小湯圓，軟中帶Q，每一口都是滿滿香甜糯米味。