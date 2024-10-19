桃園6處追「紫金山–阿特拉斯」最亮彗星！台北天文館今晚6點直播

▲少數肉眼可見的彗星「紫金山–阿特拉斯」是近年來最亮的彗星。（圖／桃園市觀旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

「紫金山–阿特拉斯」是少數肉眼可見的彗星，在明（20日）以前都看得到。桃園市觀旅局發現，這兩天桃園永安漁港、許厝港濕地、豬鼻子沙灘等西部濱海地區，湧進許多天文迷、攝影愛好者卡位搶拍。

▲就連虎頭山環保公園也湧入眾多觀星旅客。（圖／桃園市觀旅局提供）

「紫金山–阿特拉斯」是近年來最亮的彗星，其軌道周期長，繞太陽一圈需要8萬年，全台各地不少天文迷都捕捉到它的身影。桃園市觀旅局局長周柏吟表示，這兩天很多攝影愛好者在桃園濱海拍到「紫金山」甩尾，甚至有青埔地區的民眾在自家大樓用手機就拍到，在網路上引發討論，但彗星實際上透過肉眼是很難看得見，還是要以尋找沒有光害的地方為宜。

▲這兩天很多攝影愛好者在桃園濱海拍到「紫金山」甩尾。（圖／桃園市觀旅局提供）

周柏吟指出，鄰近觀音草漯沙丘的許厝港濕地，以及竹圍漁港附近的豬鼻子沙灘，除了有五星級的落日大景，欣賞完日落後，緊接著等待「紫金山」現身，感受桃園珍珠海岸的自然魅力。

▲豬鼻子沙灘一塊塊消波塊正面看像8字型，橫著看彷彿豬鼻子，相當趣味。（資料照／網友molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

不只海邊，北橫山區更是繁星無數，尤其在巴陵地區、拉拉山腳下，光害非常少，抬頭就能看見許多星星。周柏吟指出，先前觀旅局架設在山上的4K攝影機即時影像就有捕捉到流星雨。於本次彗星熱潮中當然也要追蹤即時影像畫面，特別推薦「拉拉山三龜戲水」及「上巴陵停車場」，兩處光害少，為最佳觀星地點，目前皆已建置全視角可調整式4K鏡頭，也明顯追蹤到紫金山-阿特拉斯彗星清楚的畫面，預估明（20日）前仍有很大機會可以觀賞到。

▲「拉拉山三龜戲水」皆已建置全視角可調整式4K鏡頭，可追蹤到紫金山-阿特拉斯彗星清楚畫面。（圖／桃園市觀旅局提供）

據台北天文科學館指出，10月12日彗星最接近地球，日落後出現在西方地平面附近，觀測難度高，需要有天氣條件的配合。預計在本周日（20日）前彗星亮度仍在4等以上，民眾可於傍晚6點起朝西方低空尋找，使用雙筒望遠鏡就可清楚看見，幸運的話手機也能拍得到。

▲台北天文館今（19日）晚6點起，派員赴高山以專業設備在「臺北天文館YT」頻道進行直播。（圖／臺北市立天文科學教育館）

而台北天文館將在今（19日）晚6點起，派員赴高山以專業設備在「臺北天文館YT」頻道進行直播，同時，「獵戶座流星雨」將在10月20至21日前後達到極大期，明亮的紫金山-阿特拉斯彗星、獵戶座流星雨將可一同入鏡。