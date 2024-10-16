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宜蘭5間飯店住宿券優惠！湖畔Villa免費+2人入住　獨棟別墅買1送1

▲▼宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／業者提供）

▲宜蘭綠舞國際觀光飯店是全台最大日式主題園區飯店。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

各大飯店線上旅展陸續開跑，本篇統整宜蘭5間飯店住宿券優惠，包括入住湖畔Villa加送二人免費入住、91坪獨棟別墅買一送一，以及五星溫泉酒店下殺37折，不僅能享早餐吃到飽，還有機會暢喝星巴克。

▲▼宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／業者提供）

▲入住宜蘭綠舞還能和各種可愛小動物互動。（圖／業者提供）

■宜蘭綠舞國際觀光飯店

宜蘭綠舞國際觀光飯店線上旅展即日起至11月11日登場，消費住宿券滿額即可抽「豪華湖畔Villa 住宿券」。今年住宿券亮點包括每年熱銷的「黑RURU露營車」，4人入住一泊三食9799元；兩人出遊首選「玥 雙人極景客房」，一泊二食5888元、一泊三食7288元起；親子出遊推薦「嵐　家庭四人房」8588元起，等於每人最低2147元起。

全家出遊或慶祝重要日子想要包棟寬敞的空間，則推薦Villa房型，旅展獨家限定優惠的「豪華庭園Villa」及「豪華湖畔Villa」加贈二人免費入住，豪華湖畔Villa六人包棟，每人4748元起。

凡購買旅展住宿券即享經典浴衣或大正浪漫體驗、園區萌寵互動、免費入園黑RURU CAFE觀賞可愛瓦萊黑鼻羊及熊貓羊，周一至周四入住再享和菓子／抹茶體驗或忍者體驗。

▲▼礁溪長榮鳳凰酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲礁溪長榮鳳凰酒店將推出線上旅展。（圖／記者蔡玟君攝）

■礁溪長榮鳳凰酒店

礁溪長榮鳳凰酒店宣布線上旅展即日起開跑，住宿券下殺37折起，例如平日雙人一泊一食住宿券打4折，7388元即可入住高級洋式客房，平日雙人一泊二食8388元，凡購買七張住宿券加碼送一張純住房住宿券。或也可選擇揪團購買5張純住房住宿套票組，下殺至37折起，每晚只要5998元，買七套再送一套。

▲▼礁溪長榮鳳凰酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲入住還送早餐。（圖／記者蔡玟君攝）

除此之外，此次加碼推出旅展住宿券早買早享受方案，即日起到11月底前持本次旅展住宿券訂房入住，享旺假日加價減半優惠，每日名額限量，讓熱愛溫泉旅行的朋友可享受更多美好時光。

▲▼礁溪長榮鳳凰酒店SPA湯屋。（圖／業者提供）

▲礁溪長榮鳳凰酒店也推出泡湯券組。（圖／業者提供）

泡湯愛好者絕對不能錯過這次旅展獨家的泡湯券組，一組6張2988元，單張使用享受平日SPA、3張可享湯屋泡湯的豪華體驗。在湯泉中舒緩壓力，療癒身心靈。此外，還有「一日遊券」方案1198元起，在享受SPA設施的同時，還能大快朵頤美味自助餐或頂級火鍋。

▲▼宜蘭力麗威斯汀度假酒店。（圖／業者提供）

▲宜蘭力麗威斯汀度假酒店線上旅展也將從10月14日開跑。（圖／業者提供）

■宜蘭力麗威斯汀度假酒店

宜蘭力麗威斯汀度假酒店線上旅展則推出多種住宿券優惠最低至3.7折。例如13坪大且擁有專屬溫泉湯池的「豪華／精選客房一泊一食」含知味西餐廳自助式早餐兩客旅展優惠價7200元，並享有買10送1。另外，91坪大的獨棟「雙臥式泳池別墅一泊一食 」含知味西餐廳自助式早餐四客，旅展優惠價3萬6888元，並享買一送一。

▲▼宜蘭力麗威斯汀度假酒店。（圖／業者提供）

▲住宿券下殺3.7折。（圖／業者提供）

針對一日遊旅客，宜蘭力麗威斯汀度假酒店推出「露天風呂」單人泡湯券優惠價699元，「天夢湯屋」雙人享湯券則為1788元，讓旅客輕鬆享受專屬的舒壓時光。而在現場旅展更推出限量加碼好禮。凡消費滿3萬元，即可獲贈Acer子公司倚天酷碁旗下品牌AFS聯名行李吊牌、知味西餐廳雙人自助晚餐券，以及天夢湯屋雙人享湯券。凡消費滿6萬元，即可獲得Acer墨爾本四輪對開20吋胖胖行李箱。

▲▼礁溪寒沐酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲礁溪寒沐酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

■礁溪寒沐酒店

礁溪寒沐酒店今年推「一泊一食日式詠泉居四人住宿券」售價8888元、下殺37折；小資旅行推薦「一泊一食雙人住宿券」售價7600元，以及「一泊二食雙人住宿券」8800元，下殺35折起。而熱愛泡湯的賓客絕不能錯過「映之湯(湯屋居)雙人平日券」每組1張2000元。台北寒舍艾美酒店祭出持兩張聯合住宿券，享假日雙人入住「豪華客房」一晚，及翌日雙人自助早餐。

▲▼礁溪山形閣山形祭。（圖／記者蔡玟君攝）

▲礁溪山形閣。（圖／記者蔡玟君攝）

■礁溪山形閣

山形閣則從10月21日開賣限時限定的「歡喜閣來」住宿券，每張6699元，適用標準一晚含精緻早餐兩客，若是在2025年3月1日至10月31日期間的周日至周五憑住宿券入住，加贈米澤廳逸套餐2客。

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