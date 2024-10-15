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住福華8館最低免3千元！24折還包早餐　美福15坪頂級客房下殺41折

▲台北福華大飯店位於交通便捷的大安區精華地段,提供高雅舒適的客房。（圖／台北福華大飯店提供）

▲台北福華大飯店位於大安區精華地段。（圖／台北福華大飯店提供）

記者彭懷玉／綜合報導

「2024 ITF台北國際旅展」將於11月1日至4日開跑，又有兩家飯店集團祭出優惠，「福華連鎖飯店住宿券」一張2,999元、折數約24折，可任選全台8間分館住一晚，加贈雙人精緻早餐。台北美福大飯店則端出「行政客房一泊一食雙人住宿券」41折，6,699元可入住15坪頂級客房。

▲台北福華大飯店位於交通便捷的大安區精華地段,提供高雅舒適的客房。（圖／台北福華大飯店提供）

▲「福華連鎖飯店住宿券」2,999元一張，平日可入住台北福華大飯店一晚。（圖／台北福華大飯店提供）

福華連鎖飯店集團
福華即日起於線上旅展推出「福華連鎖飯店住宿券」，2,999元一張，平日可入住台北福華大飯店、公務人力發展學院福華國際文教會館、石門水庫福華渡假飯店、新竹福華大飯店、台中福華大飯店、高雄福華大飯店、溪頭福華渡假飯店、墾丁福華渡假飯店等全台8間分館，為標準單床、雙床房住宿乙晚（房型依各店提供為準），含雙人精緻早餐，入住期間可免費使用休閒設施。

▲石門水庫福華渡假飯店高級景觀雙人房,飯店大廳今年初翻新。（圖／業者提供）

▲石門水庫福華渡假飯店高級景觀雙人房。（圖／石門水庫福華渡假飯店提供）

另外，再加碼買5張加贈千元抵用金，買10張再贈一張免費住宿券，折後每張只要2,726元，優惠24折起（平、假日加價規則依各店規定）。

同時，本檔旅展票券將延長使用至2025年5月14日，線上旅展即日起於福華官網線上購（https://reurl.cc/VMQe6A）、SHOPLINE線上購（https://reurl.cc/XRN3k3）及實體外賣櫃開跑。旅展期間於旅展現場單筆合併消費滿5,000元，另加贈福華精美手機扣環乙只，單筆滿9,999元再抽台北福華大飯店住宿券、彩虹座自助餐券及珍珠坊港點粵菜券。

▲▼台北美福大飯店。（圖／業者提供）

▲台北美福大飯店。（圖／台北美福大飯店提供）

台北美福大飯店
台北美福大飯店即日起至11月6日推出線上旅展，住宿方面，「行政客房一泊一食雙人住宿券」下殺41折，優惠價6,699元，可入住15坪頂級客房；家族旅遊推薦「菁英客房一泊一食四人住宿券」，入住21坪大的菁英客房，優惠9,999元，平均每房每人2,499元。而針對美食饕客，可選擇「行政客房一泊二食雙人券」每張9,699元，提供彩匯自助早餐和晚餐各兩客，以48折優惠，帶走價值20,350元的餐宿好康。

▲台北美福大飯店戶外恆溫游泳池,跑步機,行政客房,。（圖／台北美福大飯店）

▲台北美福大飯店行政客房。（圖／台北美福大飯店提供）

台北美福大飯店是觀光署認證北市唯一的卓越五星飯店，入住能體驗全新改裝的600坪休閒健身中心，徜徉在四季戶外恆溫泳池，同時美福也會參加11月1日至11月4日南港展覽館舉辦的 ITF台北國際旅展，線上線下優惠齊發，搶攻國旅商機。

關鍵字： 飯店旅館 優惠促銷 飯店促銷 星級飯店 ITF線上旅展 2024 ITF台北國際旅展 福華連鎖飯店集團 台北美福大飯店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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