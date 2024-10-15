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雲朗線上旅展10／16開跑！住宿券2200元起　使用張數一次看

▲雲朗觀光集團線上旅展提前於明（16日）至11月4日開跑。（圖／雲朗觀光集團提供）

▲雲朗觀光集團線上旅展提前於明（16日）至11月4日開跑。（圖／雲朗觀光集團提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

因應ITF台北國際旅展將於11月1日至11月4日登場，雲朗觀光集團線上旅展提前於明（16日）至11月4日開跑，包含多款住宿券、餐券、湯泉券及車泊體驗券。其中，雲朗聯合住宿券維持在每張2,200元，今年首推持5張券平日享雲品經典山景客房一泊三食，及7張券平日入住雲品經典湖景客房一泊二食。

▲雲朗觀光集團線上旅展提前於明（16日）至11月4日開跑。（圖／雲朗觀光集團提供）

▲雲品的「雲水」行政酒廊，以義大利托斯卡尼花園風格與日月潭的自然空間作結合。

雲朗聯合住宿券每張2,200元，可用在集團旗下君品、雲品、翰品、兆品、品文旅，持券1張可以2人入住翰品高雄、兆品嘉義基本房型一晚，加價400元能2人入住品文旅。

▲雲朗觀光集團線上旅展提前於明（16日）至11月4日開跑。（圖／雲朗觀光集團提供）

▲首次推出使用5張雲朗聯合住宿券，可享平日雲品溫泉酒店經典山景房一泊三食。

使用3張券能4人入住君品家庭客房；使用5張券可享雙人一泊二食入住雲品尊榮山景客房一晚或一泊三食入住雲品經典山景客房一晚，今年首推使用7張票券共15,400元，可雙人入住21坪大的雲品經典湖景客房，徜徉日月潭絕美風光，同時品嘗丹彤自助餐廳的頂級盛宴及雲水行政酒廊服務。

▲雲朗觀光集團線上旅展提前於明（16日）至11月4日開跑。（圖／雲朗觀光集團提供）

▲使用3張券，平日能4人入住君品家庭客房。

Vantel露營車此次推出兩款平日體驗券，第一款為24小時加贈 24 小時的雙重體驗券，售價僅 4,800 元，第二款為 30 小時尊享體驗券，加贈烤肉專門店價值1,860元的「路邊烤肉箱」，超值優惠價5,380元，頂級的車泊體驗券僅在雲朗線上旅展獨家販售。

此外，還加碼實體展場滿額贈活動，單筆消費滿30,000元，即可參加LINE輪盤抽獎，有機會抽中「雲品經典山景客房住宿券乙張」及「君品茶苑雙人牛排套餐券乙張」等免費券。而線上旅展則是推出「早鳥下單抽」活動，10月31日前購買線上旅展任一商品，前往雲朗小管家登錄發票，即可參加輪盤抽獎，最大獎為「雲品經典山景客房住宿券乙張」。

▲▼國泰飯店觀光事業-ITF線上旅展。（圖／國泰飯店觀光事業提供）

▲國泰飯店觀光事業即日起至11月10日推出線上旅展，慕軒飯店「經典客房住宿券」每張售價5200元，約27折。（圖／國泰飯店觀光事業提供）

另外，國泰飯店觀光事業即日起也推出線上旅展，販售至11月10日，匯集旗下和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店及巧虎夢想樂園，住宿券最低27折起、餐券47折起；深受親子客喜愛的巧虎夢想樂園更首度推出巧虎夢想樂園年卡，優惠價5,999元，一年內不限入園次數，限量100組。

連年暢銷的「聯合住宿券」售價3500元，今年祭出「和逸飯店全台五館聯合住宿券」買10送1優惠，全台和逸飯店皆適用，可以親民價格入住和逸飯店台北、桃園、台南、高雄各館，體驗不同類型的住宿風格。

而備受政商名流，時尚雅痞喜愛的慕軒飯店，也在今年推出「經典客房住宿券」，每張售價5200元，約27折，憑券入住經典客房外，還可享用GUSTOSO義大利餐廳早餐。

關鍵字： 線上旅展 飯店旅宿 星級飯店 ITF台北國際旅展 雲朗觀光集團線上旅展 國泰飯店觀光事業

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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