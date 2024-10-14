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香鷄城快閃空軍三重一村時間、預約方式曝　手扒雞套餐售價550元

▲「香鷄城」快閃空軍三重一村時間曝。（圖／取自香鷄城＃新時代香雞城臉書專頁）

▲「香鷄城」公布快閃空軍三重一村時間。（圖／取自香鷄城＃新時代香雞城臉書專頁）

記者黃士原／台北報導

有台灣烤雞霸主美稱的「香鷄城」日前宣布，將在空軍三重一村開設手扒雞快閃店，並全採預約制。業者今日公布快閃時間為10月25日至11月16日的周五、周六，限量販售的手扒雞套餐每份550元。

香鷄城今日中午公布，與空軍三重一村「擺渡人29」合作的手扒雞快閃活動，時間為10月25日至11月16日的周五、六（合計共8天），採線上預約模式（網址點我）、線下付款取貨，每份套餐手扒雞1隻（含胡椒鹽）、鹹酥雞1份、可樂330ml兩罐。業者提醒，超過預約時間20分鐘未取餐，視為放棄資格並開放現場購買。另現場有內用座位，但數量不多。

▲香鷄城與空軍三重一村「擺渡人29」合作推出手扒雞快閃活動。（圖／翻攝自香鷄城＃新時代香雞城臉書專頁）

香鷄城是許多人的兒時回憶，不過在麥當勞、肯德基等速食連鎖店進入台灣後逐漸消失，雖創辦家族第3代在2017年11月於新莊捷運迴龍站附近開設新店重出江湖，但2021年又遇到新冠肺炎疫情，以團聚共食的香鷄城遭遇毀滅性的打擊，該年6月暫停營業，退回食品代工保留實力，但仍不定期與不同品牌舉辦聯名，讓民眾還有機會品嚐好味道。

▲本村炸雞推出萬聖節限定雙人套餐。（圖／業者提供）

另外，為迎接即將到來的萬聖節，韓式炸雞品牌「本村炸雞Bonchon」推出萬聖節限定雙人套餐，內含黑色外衣的暗黑炸雞、黑皮麵包夾進香脆雞腿排的惡魔漢堡、新鮮生菜搭配經典醬料，以及酥脆洋蔥圈、韓國人氣甜點可朗芙搭配冰淇淋、2杯飲品，售價798元，限內用，10月14日起至10月31日於全門市限時上市。

關鍵字： 美食雲 香鷄城 手扒雞 空軍三重一村

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