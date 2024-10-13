礁溪親子溫泉旅館免費玩觀光工廠DIY、早餐吃到飽　再泡日式浴場

▲礁溪捷絲旅。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

初秋到來，準備進入泡湯季節，礁溪捷絲旅與在地觀光工廠「超品起司烘焙工坊」合作，即日起至年底與推出住房專案，入住就送DIY體驗、咖啡，以及吃到飽早餐，每人每晚最低1400元起，官網訂房加購高鐵車票享全台最低78折起優惠。

礁溪捷絲旅此次推出「向土地致敬！手作趣」住房專案，入住即可前往觀光工廠體驗手作餅乾DIY、美式咖啡一杯，前30組入住房客再加贈總統就職國宴伴手禮「甜玉軒桑椹紅酒果粒醬禮盒」，並享隔日早餐吃到飽。

▲館內一樓澐 露天風呂有滿滿黃色小鴨。

館內每間客房均配置有超大景觀溫泉浴池，地下室則設有分為男、女湯的「澄 大浴場」，充滿日式風情。而一樓的「澐 露天風呂」設有成人池和兒童池，池中還有滿滿的黃色小鴨，是超萌的打卡戲水熱點。

▲力麗馬告生態園區棲蘭山莊歐式雙人套房。（圖／力麗觀光提供，下同）

力麗觀光則宣布從10月14日至11月8日推出線上旅展，其中聯合住宿券每張3300元，再享買7送1超值優惠，平均每張2887元，即可入住全台11間旗下旅宿據點。

▲力麗儷山林會館日月潭。

力麗觀光指出，聯合住宿券可隨心暢遊全台11處力麗觀光經營管理據點，包括宜蘭「力麗馬告生態園區 棲蘭山莊／明池山莊」及「力麗哲園飯店 木棉道．美學商旅」；南投「力麗哲園飯店 日潭館／月潭館」及「力麗儷山林會館 日月潭館」；恆春「力麗漫旅 麗昕緹渡假會館／恆春峰樹屋」及花蓮「力麗華美達安可酒店」等，指定日入住還可以免費升等。

▲宜蘭力麗威斯汀度假酒店。

使用三張力麗觀光聯合住宿券，則可平日入住宜蘭力麗威斯汀度假酒店，享受一泊三食的頂級體驗，從日式料理、西式自助餐，到美人湯泉的溫泉療癒；或選擇入住全新開幕的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，升等至「精緻家庭房」，盡享「饗沐 全日餐廳」的歐亞特色早餐與大廳酒吧雙人下午茶。於入住期間，更可無限使用游泳池、溫泉水療、親子娛樂等多樣設施。