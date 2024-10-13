深入地下50米！直擊東京近郊「日本地下神殿」　預約、亮點一次看

▲日本東京近郊的世界級排水系統「首都圈外郭放水路」，其中調壓水槽又有「地下神殿」之稱。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

位於埼玉縣春日部市的「首都圈外郭放水路」，是為了保護日本首都圈不受水患侵襲而建，其中調壓水槽因設有59根混凝土柱子支撐，宛如一座矗立地下的地下神殿，平時可透過預約開放旅客前往。《ETtoday新聞雲》實際直擊，告訴你這座世界級排水工程設施的亮點，工作人員表示，地下神殿每年平均運作為7次，最近一次是8月底珊珊颱風襲日時發揮功用。

▲▼第一豎井與地下神殿相連，肩負排水重責。（圖／記者蔡玟君攝）

■首都圈外郭放水路簡介

與台灣相同，每年夏秋之際也是日本颱風季節，為了防止首都圈遭水災侵襲，日本政府從1993年起決定在埼玉縣打造「首都圈外郭放水路」排水系統工程，於2006年竣工啟用。

首都圈外郭放水路深入地下50公尺，主體為一條長達6.3公里的隧道，並與5座約8層樓高的巨型豎井相連，其中第二至第四個豎井對應多條河川，有讓河水流入作用，而第一豎井與調壓水槽相連，肩負將大水排出至江戶川、最後流向大海的作用，調壓水槽即為現在旅客熟知的「地下神殿」所在。

▲調壓水槽有59根長橢圓型柱子支撐，宛如一座莊嚴的地下宮殿。（圖／記者蔡玟君攝）

▲前往地下神殿的唯一樓梯。（圖／記者蔡玟君攝）

■「地下神殿」調壓水槽

調壓水槽位於地下22公尺處，旅客若要參觀，必須走下121階才能抵達。水槽內共有59個高達18公尺、寬2公尺、重達500噸的泥黃色長橢圓型柱子，交錯排列綿延至深處，彷彿踏進一座莊嚴的地下宮殿中。

▲▼柱子上設有運作水位高度標示。（圖／記者蔡玟君攝）

導覽人員表示，調壓水槽與第一豎井相連，當水通過地下隧道、經由第一豎井流入調壓水槽後，到達一定水量會開始進行排水，柱子上即可看到抽水泵「停止水位」和「正常運行水位」標誌，若水槽內的水量低於停止水位，則會回流至第三豎井；而柱子設計也有講究，除了運用重量支撐調壓水槽，圓弧側面也方便水流通過。

▲調壓水槽後段有大量泥土，每年冬天會大清掃一次，該區也禁止進入。（圖／記者蔡玟君攝）

導覽人員說，調壓水槽平均一年運作7至8次，其他時間開放預約參觀。不過並非整座水槽都能任意走動，實際走訪，在水槽深處可看到地上有大量泥土淤積，導覽人員指出這是排水時泥沙與河水一起湧入時的淤積，平常會不定期將參觀區域清潔方便走動，後半部則會在冬季時使用專門推土機清淤。

▲第一豎井。（圖／記者蔡玟君攝）

■「地下神殿」肩部排水重責，最長曾運作一周才把水排完

地下神殿肩負排水重責，從啟用至今，已運作148次，平均將水排掉需半天時間，最久曾運作長達一周才把水排完，今年已運作5次。導覽人員說，最近一次發揮功能是在8月26日珊珊颱風襲日時，但水量最多時是在2015年發生。

▲通往地下神殿的唯一入口。（圖／記者蔡玟君攝）

■首都圈外郭放水路預約參觀方式

首都圈外郭放水路目前共有4種參觀方案，需透過官網預約，包括「地下神殿行程」、「豎井體驗行程（立坑体験コース）」、「參觀大型水泵幫浦行程（ポンプ堪能コース）」、「地下水道參觀行程（インペラ探検コース）」。

地下神殿行程是最基本行程，從說明到參觀結束約55分鐘左右，實際在地下神殿停留時間約20分鐘，且一天提供多場次，也最容易預約得到，其他行程平均約耗費2小時，除了有限定日期與時間，更可能因需爬上爬下或長時間徒步，需評估自身體力。

▲根據規定，上下樓梯時禁止拍照、錄影。（圖／記者蔡玟君攝）

■參觀「地下神殿」注意事項

進入地下神殿只有唯一入口，旅客必須注意的是，上下走樓梯時禁止拍照、錄影，離開樓梯時才能拍照，同時，地下神殿不運作時也可能會有積水情況，建議穿布鞋較不容易滑倒。

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