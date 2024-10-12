秋天廣島必看花海！3000紅色掃帚草、彩色盤菊超夢幻　還能看雲海

▲世羅高原農場盤菊田。（圖／廣島縣世羅町提供）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著台日之間直飛航點越來越多，也更方便旅客深度探索日本。位於山陽地區的廣島縣世羅町，距離廣島機場僅35分鐘，就有2大賞花景點絕對不能錯過，可以360度飽覽花海美景，還有雲海景觀，可是初秋之際到廣島玩不可錯過的目的地。

1.世羅高原農場

來到世羅町，就一定要到世羅高原農場走一趟！農場內設有「世羅高原農場」、「Flower Village 花夢之里」、「天空花園 世羅高原花之森」和「世羅紫藤園」四大園區，每個園區各具特色，為遊客帶來不同的賞花體驗。

▲▼世羅高原農場初戀之丘有多達7500株大理花。（圖／廣島縣世羅町提供）

園內依據季節不同都有各種花海可以欣賞，尤其是秋季時節的「大理花和盆菊節」特別受到歡迎。佔地1萬平方公尺的「初戀之丘」花田種滿550種品種、多達7500株的大理花盛放，爭妍鬥麗，散發迷人香氣，不論是近看花瓣的細膩，或是遠眺花田的壯麗景觀，都能帶來一場視覺和味覺的雙重饗宴。

大理花田附近還有一片色彩繽紛的盆菊花田，山丘上共栽種了1萬2000株由人工細心栽培的盆菊，每年花卉顏色編排都別具巧思。今年特別設計採放射狀，從山坡上俯瞰，猶如置身於七彩的鮮花地毯上，令人沉醉不已。

▲世羅高原農場Flower Village 花夢之里。（圖／廣島縣世羅町提供）

此外，大波斯菊更是秋天的世羅高原農場最具特色的花種之一；除了常見的粉紅色外，這裡還特別栽種了較為少見的黃色大理，與周圍花田交織出秋季特有景緻，營造出獨特的季節風貌。

而在「Flower Village 花夢之里」，今年可以看到約3000株紅色掃帚草與秋櫻波斯菊交織出美麗的花田，再搭配青葙、一串紅、百日菊等秋季花卉，拼湊成壯觀的「花卉拼貼藝術」。農場更是利用地勢起伏，打造出遠近分明的視覺效果；站在山丘上，猶如置身於花海中，令人驚艷。

▲花站世羅園區山丘上，可以在花海間遠眺雲海景觀。（圖／廣島縣世羅町提供）

2.花站世羅

除了世羅高原農場外，還有另外一座觀光花園「花站世羅」也別有一番風情。秋季時這裡會開滿多達500萬株的大波斯菊，覆蓋7公頃的山丘，讓旅客能感受360度全景桃紅色花海的景致，搭配在花海中設立的鞦韆和長椅等，提供多角度美照。

此外，「花站世羅」園區山丘上早晨還有機會出現罕見的雲海景色，配合日出的金黃光線和四周遍佈的大波斯菊，形成一道非常如夢似幻的美景，有不少旅客會慕名前來參加期間限定的「清早開園」活動。

花園內也還提供山丘上的露營場地，讓旅客可以早上輕鬆看雲海、下午賞花、晚上觀星，全日飽覽最優雅動人的景色，令人目不暇給。

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