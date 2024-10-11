TEA TOP「茉莉花香奶茶特調」新上市！限時第2杯半價喝

▲TEA TOP推出茉莉花香奶茶特調系列。（圖／TEA TOP第一味提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

奶茶控新選擇+1！手搖飲品牌「TEA TOP第一味」推出全新「茉莉花香奶茶特調系列」，嚴選春天首批嫩芽原葉茶製成，每一口都能喝到茉莉花香，一共有2款飲品選擇，即日起於全門市上市，並祭出限時第2杯半價優惠。

▲茉莉花香奶茶特調系列一共有2飲品選擇。

TEA TOP耗時3年打造全新「茉莉花香奶茶特調系列」，首推「茉茗青妙」，選用春天首批嫩芽原葉茶配合獨特七窨工法，讓茉莉花香融入茶葉當中，以清新茉莉花香青茶作為基底，再加入不含乳糖的奶精，口感絲滑醇厚還帶有花香，售價55元。

另一杯「轟蜜芽咧芽咧」是「茉茗青妙」的進階版，特別加入台灣百分百純蜂蜜與小農鮮奶，花香裡更添蜂蜜甜味，售價69元。以上2款飲品即日起於全門市開賣，至10月31日前還可享同品項第2杯半價優惠，還能獲得組合優惠卡，優惠卡限於11月1日起至11月30日開放使用，憑卡可享「茉茗青妙」加「轟蜜芽咧芽咧」特價99元。

▲康青龍4大飲品限時買1送1。（圖／康青龍提供）

另，康青龍至10月22日也於外送平台Uber Eats祭出「4大飲品買1送1」，品項有「青龍茶王」、「仙凍蜜茉綠」、「御香烏龍綠茶」及「古早冬瓜露」，詳細優惠內容依外送平台公告為主；期間加碼在龍來訂線上點餐平台送「金蘋百香第2杯半價」優惠券，每人限領2張，領完為止。

「仙凍蜜茉綠」是選用熱銷碧玉茉莉綠茶作為茶底，再放進軟嫩仙凍增添咀嚼感；「青龍茶王」則是人氣高山茶，嚴選台灣南投頂級高山烏龍茶葉製成，口感滑順甘潤。