最新「水豚家族」在深澳漁港！釣魚、泡澡造型不一　網呼：好可愛

▲水豚君岩的入口處，於今年8月設置5隻水豚君家族，引來網友直呼「好可愛」。（圖／新北市漁業處提供）



記者彭懷玉／台北報導

象鼻岩自從去年12月16日因海蝕風化斷裂後，被眼尖網友發現頗神似水豚，遂改名為「水豚君岩」，除了今夏多了水豚岩壁畫，新北市漁業處8月也在該景點的入口處，設置5隻水豚君家族裝置，有釣魚、泡澡造型，引來網友直呼「好可愛！」

▲新北市漁業處8月在水豚君岩的入口處，設置5隻水豚君家族，有釣魚、泡澡等不同造型。（圖／新北市漁業處提供）



新北市漁業處表示，為吸引民眾持續至漁港遊玩，今年8月在瑞芳深澳漁港，也就是水豚君岩景點的入口處，設置5隻大小不一的水豚君家族裝置，最大隻約有90公分高，包含釣魚、泡澡、抱著魚等不同造型，模樣俏皮可愛。

▲有網友在象鼻岩斷裂後舊地重遊，發現現在的樣貌像是一隻瞇著眼的水豚君。（左圖／記者彭懷玉攝、右圖／網友陳小偉授權提供）



象鼻岩消失後，雖然讓很多旅客不捨，但參觀人數並沒有因此而減少，尤其在改名為「水豚君岩」之後，為此景點再次打響知名度，其中，就有網友在秘境社團分享水豚裝置藝術，至今湧入逾2千個讚聲，近百則留言和分享，網友們紛紛tag親友「走一波？」、「卡比巴拉」、「好可愛」、「水豚廢生活」。