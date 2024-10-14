多彩摩洛哥世遺行旅　沈浸《北非諜影》氛圍、住宿沙漠古堡

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

摩洛哥是怎麼樣的地方，能成為歐洲後花園，到底有什麼迷人魅力？

摩洛哥的旅行是彩色！馬拉喀什的紅，卡薩布蘭加的白，菲斯的黃，蕭安的藍，以及撒哈拉沙漠的金，交織成繽紛的世界。

▲摩洛哥首都拉巴特，位於國境西北部大西洋岸。（圖／鳳凰旅遊）

摩洛哥首都拉巴特，是政治中心，為四大皇城之一，與菲斯、馬拉喀什、梅克內斯，彰顯摩洛哥悠久的歷史。

2012年拉巴特入選聯合國教科文組織世界遺產名錄，遺產中包括的老城部分可追溯至12世紀，新城則建於20世紀。電影《不可能的任務5：失控國度》，阿湯哥在拉巴特有精彩飛車追逐戰，還有一幕，是倒車翻車在哈桑二世清真寺前，令人印象深刻。

▲哈桑二世清真寺運用現代化科技，被喻為20世紀建築界奇蹟。（圖／鳳凰旅遊）

位於卡薩布蘭加的哈桑二世清真寺，有一半的建築物建在海上，代表著緬懷過去從海上來的祖先們。

這座清真寺是世界第三大、非洲最大的清真寺，全部工程於海邊施工及高210公尺宣禮塔的建築技術，大量運用現代化科技，被喻為20世紀建築界奇蹟。室內冬天時地板可以加熱，夏天時則能打開屋頂散熱，為的就是給教徒舒適的空間做禮拜。

▲在Rick's Cafe銳克美式咖啡用餐，彷彿進入《北非諜影 》電影場景之中。（圖／鳳凰旅遊）

卡薩布蘭加，是摩洛哥的最大城市和主要港口，在西班牙語意思為「白色的房子」。1942年上映的電影《北非諜影 Casablanca》，是大家印象深刻的經典電影，於1944年獲得奧斯卡多個獎項，其角色、劇情、主題曲，都成為了一種文化標誌。

電影中，男主角開的「Rick's Cafe銳克美式咖啡」酒吧，在主題曲中也有提到，而在卡薩布蘭加真有Rick's Cafe餐廳，浪漫的氛圍大受旅客歡迎，想要在這裡享受晚餐一定要先訂位。

▲菲斯皇宮有7個大小不同的黃金色大門，代表七種幸福。（圖／鳳凰旅遊）

1981年被列為世界文化遺產的菲斯，為摩洛哥一千多年來宗教、文化、藝術中心，也是四大皇城中歷史最悠久的古城，由於城內建築多是黃色系，菲斯也被稱「黃城」。

舊城區的皇宮大門，有7個大小不同的黃金色大門，代表一個禮拜七天，也代表了七種幸福；而美迪納市集，仍保持數百年前生活樣貌，居民生活步調彷彿與數百年前一樣。

▲馬拉喀什德吉瑪廣場展現了摩洛哥生活文化的千姿百態。（圖／鳳凰旅遊）

摩洛哥南方明珠馬拉喀什，又稱為「紅城」，是南方的重要古都。世界遺產德吉瑪廣場，有各路跑江湖賣藝表演，像是吞火、玩蛇、說書等，每一樣都令人驚訝，旅客可以找到鄰近的咖啡廳，在二樓坐下細看廣場。街頭藝人各式表演，展現了摩洛哥生活文化的千姿百態。

傍晚時分，流動攤販聚集，攤販們叫賣著美食和特色商品，也吸引更多當地人和遊客前來，廣場則成為非洲最大的夜市。

▲摩洛的美麗山城～蕭安，是一個夢幻的藍色世界。（圖／鳳凰旅遊）

在摩洛哥東部，最受到拍攝者喜愛的北非城市～契夫蕭安，位於麗芙山區，海拔高約610公尺，有「摩洛哥天空之城」之稱。

一走進蕭安，會被那無盡的藍所震撼！這裡大部門的民宅門口與階梯，都被塗成了藍色，而這些藍色又不盡相同，有天空藍、深藍、湖藍等，整個蕭安宛如夢幻的童話世界。

▲騎上駱駝，越過層層沙丘，體驗浩瀚無邊的薩哈拉沙漠。（圖／鳳凰旅遊）

撒哈拉沙漠是全世界最大的沙漠，讓許多探險家們望而生畏，也有許多特色景點，等待旅人來發現。

在摩洛哥的沙漠區，搭上四輪傳動吉普車，奔馳於廣闊之荒漠沙原，領略沙漠民族豪邁氣息；或是騎上駱駝，越過層層沙丘，遙望落日美景。有旅行社可以安排住宿撒哈拉沙漠古堡風情旅館，深入體驗當地生活、傾聽沙漠的夜晚與清晨。

▲摩洛哥黑棗羊肉風味餐有著道地的傳統味道。（圖／鳳凰旅遊）

摩洛哥人燉煮羊肉有獨特的方式，羊肉鮮嫩而不腥。摩洛哥美食一定要品嘗黑棗羊肉，品嚐佳餚時還能欣賞當地民俗音樂表演，一定要試試。

值得一提的是，從台灣前往摩洛哥的空中交通，搭乘土耳其航空，馬拉喀什進、卡薩布蘭加出，減少2小時43分車程，讓旅程更從容，看更多、拍更多。

推薦行程

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特色

1.土耳其航空，雙點進出，省下三小時

2.撒哈拉沙漠精心規劃：四輪傳動吉普車及駱駝遊

3.五星5晚住宿，撒哈拉沙漠入住古堡風情旅館

4.餐食特別規劃

◆菲斯特別安排「黑棗羊肉風味餐+民俗音樂表演」

◆卡薩布蘭卡晚餐特別安排「Rick's Café」

5.精選五大世界遺產+四色皇城+藍色山城蕭安

◆馬拉喀什-美迪納市集

◆摩洛哥安排五大世界遺產：梅克內斯（1996）、弗路畢里斯（1997）、菲斯（1981）、埃本哈杜堡（1987）、馬拉喀什（1985）

◆探訪摩洛哥四大皇城：拉巴特、菲斯、馬拉喀什、梅克內斯。

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