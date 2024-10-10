日本關西4鐵道10／29起感應信用卡就能搭　最遠能到名古屋

▲10月底起用信用卡就能在日本關西地區搭乘多條鐵道路線。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

2025大阪世界博覽會將於明年4月登場，為了迎接來自全球各地的外國旅客，並提升旅途中移動的方便性，關西地區多家鐵道業者包括Osaka Metro、近畿日本鐵道、阪急電鐵、阪神電氣鐵道等共同宣布，10月29日起在548個車站提供感應信用卡進出站服務，最遠還能玩到名古屋。

日本從疫情期間開始大幅增加無接觸支付服務，隨著大阪萬博即將到來，為了方便海外旅客來往關西地區各地，三井住友信用卡公司與鐵道公司共同規劃「stera transit」策略，讓海外旅客刷信用卡就能進出站，減少購票時語言、溝通問題。

▲大阪地下鐵全路線未來都可直接刷信用卡搭乘。（圖／記者蔡玟君攝）

▲阪急電鐵也適用。（示意圖／記者蔡玟君攝）

這項服務從10月29日起廣泛適用於關西地區共548個車站，最遠甚至可搭到名古屋，適用鐵道與範圍包括：

1.大阪地下鐵（Osaka Metro）：全路線

2.近畿日本鐵道：全路線。但柏原站、生駒鋼索線不適用

3.阪急電鐵：全路線

4.阪神電氣鐵道：全路線

目前適用感應式支付的信用卡種類包括Visa、JCB、American Express、Diners Club、Discover、銀聯等，未來會陸續擴大至其他種類。

▲南海電鐵。（圖／記者蔡玟君攝）

▲南海電鐵適用感應式付款範圍。（圖／翻攝自南海電鐵官網）

此外，關西地區現在已開始提供感應信用卡進出站的私鐵業者包括：

1.南海電鐵：適用範圍包括難波、關西機場、和泉中央、和歌山之間，部分車站只有指定出入口設有感應式付款專用閘口，如難波站僅在2樓中央改札口、3樓北改札口設置。

2.泉北高速鐵道：全線。來往南海電鐵適用信用卡感應式支付車站與泉北高速鐵道之間，還有轉車票價優惠。

▲神戶市適用感應式付款鐵路範圍。（圖／翻攝自神戶市營地下鐵官網）

3.神戶電鐵：適用谷上站、有馬口站、有馬溫泉站

4.神戶市營地下鐵：全線

5.神戶新交通：港灣人工島線全線

6.神戶六甲纜車：六甲山纜車（六甲山上站、六甲纜車下站）、六甲山上巴士（六甲纜車山上至六甲山頂・六甲花園展望台）

7.京都丹後鐵道：設有服務人員共15個車站可在進出閘口時可使用Visa感應式付款，若是在無人車站上車，則可透過車內的機台感應式付款（丹後之海站除外）。

8.大阪單軌列車：全線

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）