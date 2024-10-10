花蓮海洋公園「門票最低98元爽玩2天」　住星級飯店享雙城買1送1

▲花蓮遠雄海洋公園門票2折，最低98元就可玩2天。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

為了振興觀光，交通部觀光署推出「花蓮好樂園2折優惠」活動，而花蓮遠雄海洋公園更加碼擴大優惠，除了樂園門票2折，旅客憑合法飯店住宿發票或入住憑證證明，在現場預先登記即可享「隔日免費再入園」，同時入住指定飯店，就送「哥吉拉70周年」紀念紙帽子。

交通部觀光署大力提振花蓮觀光，特別推出「花蓮好樂園2折優惠」活動，讓遊客能以「門票2折」優惠暢遊樂園，先至觀光署「台灣好樂園」活動網站預約，選擇遠雄海洋公園或怡園渡假村，門票即享2折優惠。以遠雄海洋公園為例，全票原價990元、2折後只要198元，幼童票折扣後只要98元，2大2小入園原價2960元，2折後僅592元，最高可省下2368元。

▲憑花蓮合法門票入住證明，即可享隔日免費再入園。（圖／業者提供）

海洋公園更加碼，除了購買門票外，旅客只要憑合法飯店住宿發票或入住憑證證明，在現場預先登記即可享「隔日免費再入園」。同時，園方特別聯合花蓮在地簽約飯店，包括遠雄悅來大飯店及悅樂旅店花蓮店，提供額外驚喜贈送，遊客只要入住指定飯店即可獲贈日本怪獸之王「哥吉拉70周年」紀念紙帽子。

除了2折入園優惠，觀光署另推出住宿補助，即日起至11月30日，自由行旅客每人每月可享一次1000元的住宿補助；此外，遊客還可搭配「花蓮好行觀光巴士」及「TaiwanPASS」卡，進一步享受交通優惠；針對團體旅遊，花蓮縣政府於即日起至11月30日，啟動「2024永續遊花蓮」四大旅遊市場獎勵方案，包含旅行社團體旅遊及寵物住宿，每晚最高獎勵1萬5000元；無障礙旅遊每晚最高獎勵9,000元；國外旅行團每晚最高獎勵1萬2000元。

▲花蓮福容大飯店推出五月天住房專案。（圖／福容大飯店提供）

而花蓮縣政府聯合各家業者，也推出「見花蓮、花蓮見」活動，由福容全連鎖採購花蓮在地產品做為客房入住迎賓禮、伴手禮等，並以花蓮在地食材入菜，主打在地老牌剝皮辣椒、南華芋頭、鬼頭刀、樹豆、紅糯米等食材，推動為期90天產地直送限定美饌。

同時，花蓮福容大飯店推出「Just love it!五月天一路向東 住房專案」，11月1日至30日，兩人成行入住市景客房4061元起，除了演唱會提供免費接駁，還可獲得五月天專屬小物，期盼帶動花蓮觀光回溫一起見花蓮。

▲全台9間福容大飯店即日起在中餐廳提供以花蓮食材製作的創意美食。（圖／福容大飯店提供）



想要玩遍兩個城市還可以選擇雙城遊住房專案，即日起至12月30日推出「隆總來出花」入住福容福隆店，連住福容花蓮店兩晚，四天三夜四人成行最低9999元起，每人每晚平均834元起；即日起至12月28日高雄與花蓮的「高興就出花」，三天兩夜雙人成行4999元起，每人每晚最低1250元起。

▲雄獅旅遊獨家推出花蓮限定遊程，推出「鳴日號」套裝行程振興優惠價。（圖／雄獅旅遊提供）

而花蓮縣政府、台灣樂活永續協會、台灣鐵路公司以及雄獅旅遊四方共同攜手合作推出兩大觀光列車。其中「鳴日號」結合花蓮周邊資源，提供高規格服務體驗，如獨家包場阿勒飛斯歌舞大型演出，欣賞精采部落歌舞表演，原價1萬9000元起，振興優惠價每人9999元起、限量500人。