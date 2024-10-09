888元起無限享用70種食材　宮廷鍋物吃到飽活動只到10／31

▲「問鼎‧皇上吉祥」10周年推出的吃到飽方案只到10月底。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

宮廷鍋物「問鼎‧皇上吉祥」慶祝10周年推出的吃到飽方案，平日午餐只要888元起，就可享有和牛、北海道干貝等70幾種頂級食材吃到飽，餐廳表示，活動只到10月31日，想吃的民眾要把握機會。

問鼎主要提供的是單點式火鍋，鍋底有宮廷麻辣鍋、美人養生鍋、老饕酸菜白肉鍋、胡椒豬肚鍋、花膠干貝老火湯，麻辣鍋底加入青花椒、大紅袍及其他10多種中藥材，養生鍋則是使用雞骨、豬骨熬煮湯頭，再加上當歸、黨參等10多種中藥材。同時，餐廳還提供小孩遊憩室、按摩椅，以及宮廷服裝cosplay等免費服務。

▲問鼎吃到飽方案，有888元、1288元及1688元3種價位。（圖／馬辣集團提供）

慶祝10周年，問鼎再度推出吃到飽方案，共有888元、1288元及1688元3種價位（晚餐及假日需酌加100元），可無限享用頂級和牛、美國無骨牛小排（肩）、天使大紅蝦、北海道大干貝、九孔鮑魚等奢華食材。選用1288元、1688元方案，再送巨無霸手臂蝦或加勒比海大龍蝦。餐廳表示，活動只到10月31日，想吃的民眾要把握機會。

▲千葉火鍋竹北店開鍋加價250元，即可享有松葉蟹腳無限吃到飽。（圖／業者提供）

另外，千葉火鍋竹北店除了全天供應各式生魚片外，只要開鍋加價250元，即可享有松葉蟹腳吃到飽，假日還有東石鮮蚵、三點蟹、藍花蟹、藍鑽蝦、天使紅蝦無限供應。